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澳洲最年輕案例！23歲女將安樂死　患罕病「全身劇痛」下不了床

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲一名23歲女子罹患罕見疾病，因全身劇烈疼痛只能臥床，無法自行移動，長年來承受極大痛苦，將根據南澳州1月頒布的自願協助死亡法案，於21日合法結束生命，成為澳洲史上最年輕的安樂死案例。

根據《每日郵報》，南澳23歲女子莉莉（Lily Thai）罹患自身免疫性自主神經節疾病（AAG），這種疾病使人的身體攻擊自身免疫系統，令她臥床不起，無法移動，長期承受難以忍受的疼痛，目前在臨終關懷醫院接受緩和療護（Palliative care），上周簽署文件，決定接受安樂死。

她從青少年時期就開始對抗病痛，17歲那年診斷出埃勒斯-當洛斯症候群（EDS），又稱鬆皮症或橡皮人症候群，1年後呼吸道感染，導致她無法走路且無法正常吃喝與排便，後來病情惡化到必須使用哈羅支架（Halo brace）固定頭頸，且因無法進食瘦到40公斤，不得不使用鼻胃管灌食。

她接受脊柱融合手術（spinal fusion surgery），還得裝管子幫助胃酸分泌。這些手術都在新冠疫情期間進行，醫院不開放探病，因此她有很長一段時間只能孤軍奮戰 。

莉莉後來轉介到雪梨一名神經免疫學家，才正式診斷出患有AAG，這時她的病情已經導致多重器官衰竭，大腦左側出現大塊病變。於是她回到南澳阿得雷德的臨終關懷醫院，每天只能「勉強生存」，多數時間都在睡覺，以免承受慢性疼痛。

決定接受自願安樂死後，莉莉的親友都很難過，「但他們尊重我的決定，不想再看到我受苦」，也坦言病痛已經到了「對生活中其他一切失去控制」的地步，做出決定後十分平靜，已經寫好給家人朋友的道別信，並參與規劃自己的葬禮。

莉莉臨終前的願望就是去海邊，院方也用救護車滿足她的遺願，讓她躺在車內的病床上，看著金色的沙灘和藍色的海水，手中拿著一包麥當勞薯條，享受平凡的幸福。

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