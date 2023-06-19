果園被蜘蛛咬傷！　男喊「全身都在癢」隔天陳屍酒店

▲ 帕斯卡利斯參觀奇異果園時被咬傷。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

希臘一名男子在義大利奇異果園被蜘蛛咬傷，事後曾抱怨渾身發癢，隔天早上因為遲遲沒有出現，酒店員工破門進入後便看見他陳屍房間床上，不幸死亡。

根據《鏡報》，來自希臘的58歲男子帕斯卡利斯（Konstantinos Di Pascalis）12日和5名同事一起參觀拉丁納省奇異果園，據信是在這時被蜘蛛咬傷，事後曾抱怨全身搔癢。

他們下榻於拉丁納省薩包迪亞（Sabaudia）一家酒店，隔天早上帕斯卡利斯在早餐時間過後一直沒有出現，員工設法進入後便發現他倒臥床上，明顯已經死亡，緊急呼叫醫護人員仍無法救回他。警方已經要求驗屍，待結果出爐後，遺體將被送回希臘。

酒店經理龐兹安尼（Simone Ponziani）表示，「我們對這起事件感到震驚。我們提供所有必要援助，不幸的是，儘管使用去顫器仍無法阻止悲劇發生。」

義大利有毒蜘蛛包括致命的地中海黑寡婦及棕色遁蛛，而拉丁納省就有棕色遁蛛出沒，被咬傷可能出現搔癢、發燒及嘔吐症狀，但很少導致死亡。

當地媒體指出，帕斯卡利斯可能在睡眠中發生過敏性休克（anaphylactic shock）。美國醫學研究中心梅奧醫院（Mayo Clinic）指出，過敏性反應（anaphylaxis）是一種嚴重且可能危及生命的反應，接觸過敏原幾秒或幾分鐘內就會發生，常見誘因包括食物、藥物及昆蟲毒液，免疫系統會釋放大量化學物質，可能導致血壓下降、氣道狹窄、呼吸受阻的休克狀態，若未立即治療可能致命。