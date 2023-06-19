　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄大型火藥庫被炸「滾滾濃煙竄天」　遇襲點深入烏南占領區

▲▼烏克蘭宣稱炸毀位於赫爾松州村莊里科韋（Rykove）的俄軍大型火藥庫。（圖／翻攝推特）

▲烏克蘭宣稱炸毀位於赫爾松州村莊里科韋（Rykove）的俄軍大型火藥庫。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭沿著東南部前線展開新一波反攻，並稱18日深入敵方控制領土，成功襲擊一座俄軍大型火藥庫。該設施爆炸後火勢猛烈、濃煙竄天的畫面，在社群媒體瘋傳。

《華爾街日報》等外媒報導，這座設施位於赫爾松州村莊里科韋（Rykove），就在莫斯科2014年併吞的克里米亞半島北部。烏克蘭空軍發言人尤里（Yuriy Ihnat）表示，這次爆炸是一次成功襲擊的結果，「那裡的彈藥越少，敵人倉庫（遭受）的炮火與爆炸越大，對我們防衛者的打擊越小。」

烏克蘭空軍司令歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）在Telegram分享影片顯示，俄軍火藥庫冒出的黑煙蔓延數英里，「幹得好，男孩們！」烏克蘭媒體及社群媒體流傳影片顯示，該設施發生多次爆炸，顯然是因為火藥爆炸導致。

至於俄羅斯官方目前則尚未回應火藥庫爆炸事件。

基輔持續在札波羅熱及頓內茨克地區的俄軍主要防線微幅推進，在收到英國提供的暴風影（Storm Shadow）遠程巡弋導彈後，敵方後勤中心及基地都進入射程範圍，因此進一步加大打擊俄軍控制區的基礎設施。

莫斯科扶植的札波羅熱官員羅戈夫（Vladimir Rogov）18日證實，烏克蘭已經收復派特科哈特（Pyatykhatky），這座村莊戰略位置重要，位於通往俄軍重要後勤城鎮托克馬克（Tokmak）的要道之上。

英國國防部18日在每日情報簡報中提到，交戰雙方承受慘重損失，儘管俄軍在南方陣線有效擊退部分烏克蘭攻勢，損失卻可能達到巴赫姆特保衛戰以後的最高峰。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／黃子佼送醫前留話孟耿如！　「請大家幫我照顧」
快訊／黃子佼送醫！　意識不清
快訊／黃子佼緊急送醫！　現場畫面曝光
快訊／黃子佼失蹤！　經紀人曝孟耿如狀況
快訊／黃子佼驚傳送醫！
快訊／黃子佼失聯！　刪3段自白片「45萬粉專也消失」
快訊／刪光3影片　黃子佼「粉專突然關了」
快訊／黃子佼認了「孟耿如10年來全不知情」：有些事掀開會流血
快訊／黃子佼怒轟「陶姓藝人」：煩不煩，乾你屁事！
黃子佼怒揭「13名藝人醜聞」：管你們去死！　扯出「姓賈的」
快訊／黃子佼「突毀滅式大爆料」　失聯缺席主持工作！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

愛妻外遇！懷第三胎突認了「寶寶不是你的」離家出走　綠帽夫崩潰

快訊／北海道發生規模5.2地震！　最大震度3

俄大型火藥庫被炸「滾滾濃煙竄天」　遇襲點深入烏南占領區

11歲童騎單車跌倒　剛好「摔響尾蛇身上」注射16瓶血清緊急搶救

梅西PO一張「綠樹」照片秒賺600萬　沙烏地阿拉伯天價合約首曝光

果園被蜘蛛咬傷！　男喊「全身都在癢」隔天陳屍酒店

姊妹聚會「遇變態跟蹤」急躲上車　噁男竟在車前打手槍

加油站商店被搶　警發現「搶匪是店員朋友」：他想早點下班

俄軍認1村莊失守！英國情報：烏軍反攻白熱化　雙方皆傷亡慘重

美75歲嬤遇「持刀劫匪」搶劫　出手制止反遭老闆開除

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

被理髮姨吹整恨天高造型　他哭笑不得：真的有帥？

宥勝人設翻車「襲胸女員工」！　認錯道歉…黃子佼曾拒同台

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

性騷連環爆！王月喊「不能再發生」　聞黃健瑋也遭影射..嚇歪：喔不

Ella扮「超醜鬼臉」全場笑翻XD　偷襲賈靜雯：身材真好！

愛妻外遇！懷第三胎突認了「寶寶不是你的」離家出走　綠帽夫崩潰

快訊／北海道發生規模5.2地震！　最大震度3

俄大型火藥庫被炸「滾滾濃煙竄天」　遇襲點深入烏南占領區

11歲童騎單車跌倒　剛好「摔響尾蛇身上」注射16瓶血清緊急搶救

梅西PO一張「綠樹」照片秒賺600萬　沙烏地阿拉伯天價合約首曝光

果園被蜘蛛咬傷！　男喊「全身都在癢」隔天陳屍酒店

姊妹聚會「遇變態跟蹤」急躲上車　噁男竟在車前打手槍

加油站商店被搶　警發現「搶匪是店員朋友」：他想早點下班

俄軍認1村莊失守！英國情報：烏軍反攻白熱化　雙方皆傷亡慘重

美75歲嬤遇「持刀劫匪」搶劫　出手制止反遭老闆開除

貿協組團帶領我商前進土匈波　爭取歐洲短鏈供應鏈商機

4000公里藝術送暖！　文總登上匈牙利匈媒體「文化外交加溫」

黃子佼送醫前留話孟耿如！「請大家幫我照顧」　厭世嘆氣後秒關鏡頭

明星賽兩隊名單公布！明星隊林岳平領軍對抗中華隊陳金鋒

幼教總會稱「老師不餵藥」炸鍋了　藍黨團：綠營摧毀家長信任感

嘆幼教師被醜化成惡魔　賴士葆點中央問題：因餵藥案見獵心喜

河南創享行啟程　朱鳳蓮籲用「新媒體思維」理解中華文明

第一次見雨傘！英短「嚴肅躲傘下」不願離開：家裡要漏水啦

周儀翔轉戰領航猿　陳信安點名：扛起領袖重任

要求美方明確反對台獨！　王毅：中國不會對「台灣問題」妥協退讓

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

國際熱門新聞

AI生成百國美女　台灣正妹出爐

人工草皮被太陽曬融　妹子後悔了

最多億萬富翁住的城市　紐約第一

懷孕走不動被解雇「5天後反轉人生」

日本員工最不敬業！　最新調查曝：美國第一

秦剛與布林肯會談結束！「台灣是中美最重大問題」

布林肯與秦剛同意再談　外媒曝此外似少有共識

女地勤被吸進「飛機引擎」慘死！

婆婆憂沒錢養家　逼媳婦墮胎

21歲女大生剛畢業　遇性侵慘死新天鵝堡

空拍照曝！　美聯社：俄軍有動機與機會炸毀烏克蘭水壩

阿嬤離奇陳屍「頂樓停車場」2天！驗屍結果反轉

撿屍實錄　男大生把醉女一路扛回家

美饒舌歌手「舞台上昏倒」猝逝　享年45歲

更多熱門

相關新聞

遭箭彈擊中　烏克蘭軍犬切耳保命

遭箭彈擊中　烏克蘭軍犬切耳保命

終於重生了！烏克蘭一隻名叫「蘭博（Rambo）」的德國牧羊軍犬，去年參戰時遭火箭彈擊中，損傷了右腦和右半臉，經緊急手術後奇蹟生還，卻失去了右耳和部分下顎。匈牙利布達佩斯警察局接手傷後的蘭博，將牠培訓成警犬「親善大使」，展開全新狗生。

俄軍認失守！　英情報：雙方皆傷亡慘重

俄軍認失守！　英情報：雙方皆傷亡慘重

空拍照曝！　美聯社：俄軍有動機與機會炸毀烏克蘭水壩

空拍照曝！　美聯社：俄軍有動機與機會炸毀烏克蘭水壩

俄軍酷刑營　小刀閹割烏克蘭戰俘

俄軍酷刑營　小刀閹割烏克蘭戰俘

證據顯示　俄羅斯炸毀烏克蘭水壩

證據顯示　俄羅斯炸毀烏克蘭水壩

關鍵字：

烏俄戰爭俄烏戰爭赫爾松

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃子佼遭爆「強吻少女拍裸照」認了

宥勝爆外遇2年…妻曾認「他過偽單身生活」！

快訊／黃子佼砲大小S、唐綺陽！「所以你都沒秘密嗎」

大咖男主持人爆「強吻少女拍裸照」！她崩潰大哭

宥勝曾甩蕾媽「無縫交往白富美」！隋棠中槍

黃子佼怒揭「13名藝人醜聞」：管你們去死！

宥勝性騷大翻車　被害人再出聲

快訊／黃子佼驚傳送醫！　恩師張小燕找不到人急尋

蕾媽替宥勝道歉！間接證「抓包外遇」忍2年

快訊／國3追撞1死1命危　7家屬跪遺體旁求急救

黃子佼認性騷！爆「大小S嗑藥」：我也被硬塞

黃子佼開戰吳宗憲！隱忍多年「最不爽一件事」

宥勝「靈修後」突告白！蕾媽從兄弟變情人

黃子佼認了「強迫少女拍裸照」！

宥勝遭踢爆性騷　「機智CP」周曉涵發聲：怎可能沒遇過

更多

最夯影音

更多
楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」
瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面