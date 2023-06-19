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長髮妹溪谷「玩命跳水」突腳滑！慘撞岩壁　雙腳重擊畫面曝

▲長髮妹溪谷玩命跳水「突腳滑」！慘撞岩壁遭重擊　下場慘了。（圖／IG／browncardigan）

▲女子並未經過評估就在溪谷跳水，整個人撞上岩壁。（圖／IG／browncardigan）

記者王佩翊／編譯

澳洲一名遊客日前到義大利一處溪谷旅遊，當時坐在溪邊的他，突然看到有人爬上高處，準備挑戰刺激的跳水。由於該處環境不適合跳水，於是他便拿出手機錄影，準備提醒大家這是危險的行為，怎知此時該名女子卻突然腳滑，整個人從高處跌落，身體重重地撞上岩壁，隨後摔進溪中。而該名女子最終因傷勢嚴重被救護車送往醫院治療。

根據《太陽報》報導，澳洲男子葛蘭奇格（Kal Glanzig）日前到義大利旅遊，而在旅程中，他特地前往被稱為「憤怒峽灣」的旅遊勝地Fiordo di Furore。然而當他玩水後坐在岸邊休息時，突然看到有一男一女攀登上高處，準備跳水。

由於該處的環境十分危險，不適合跳水，於是他便拿出手機準備錄下整個過程，以提醒網友。他先是將鏡頭對準在男子攙扶下爬上高處的長髮女子，隨後說道，「為何我們應該購買旅遊險，大家看看那個人，不知道現在水溫是多少（就想要跳水）...」然而他話還沒說完，準備跳水的女子就突然腳滑。

該名女子瞬間從高處墜落，然而過程中身體重擊岩壁，最終跌落溪中。儘管在一旁的男子曾試圖要在她跌倒前伸手抓住她，但卻為時已晚。影片更出現女子的尖叫聲與一旁遊客的驚呼聲。

葛蘭奇格表示，最終救護人員花了1個多小時才將該名女子救出，並將她送往醫院治療。除了水溫問題外，女子跳水的地方水深較淺，也非常危險。

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