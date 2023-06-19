北韓計畫勾結「反美軸心」　增產核武強化國防！坦言衛星發射失敗

▲金正恩出席主持「八中全會」，一同出席的官員包括勞動黨中央軍事委員會副委員長李秉喆、黨組織書記趙甬元、內閣總理金德訓、最高人民會議常任委員長崔龍海、內閣副總理朴正根。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從本月16日至昨（18）日召開朝鮮勞動黨第8屆中央委員會第8次全體會議（八中全會），最高領導人兼國務委員長金正恩出席，會議上首先坦承發射軍事偵察（間諜）衛星失敗，並確立外交路線，加強和中國、俄羅斯等和美國敵對國家之間的合作，並計畫未來會持續增產核武。

根據北韓官媒《朝中社》、黨務機關報《勞動新聞》今（19）日報導，八中全會從16至18日在朝鮮勞動黨中央委員會總部召開，由金正恩親自出席主持，中央委員會政治局坦承北韓在國家安全議題面臨「相當複雜且嚴重」的變化，因此未來北韓將加強軍事潛在能力的更新和自衛能力，讓美帝（美國）和南朝鮮（南韓）面臨無法克服的威脅。

▲北韓發射火箭千里馬號失敗。（圖／路透）

中央委員會政治局列舉「無法輕忽的重大缺陷」，指出當中最大的缺陷為5月31日運載軍事偵察衛星的火箭千里馬-1型發射失敗，該次發射受到北韓、乃至於金正恩本人高度重視，是北韓近期相當重要的戰略事業。

北韓媒體指出，負責發射衛星的相關部門幹部在八中全會上受到檢討，會議認為官員和幹部懈怠責任，才會造成發射失敗，同時會儘速分析發射失敗原因並記取教訓，在最快的時間內成功發射，不過並未詳細說明第2次發射火箭的具體時間點。

南韓《韓聯社》分析，先前發射失敗後，儘管北韓在最快的時間內透過對外宣傳官媒《朝中社》在報導中坦承發射衛星失敗一事，但卻未在北韓一般民眾能夠閱覽的《勞動新聞》上公開，如今透過《朝中社》、《勞動新聞》報導八中全會時描述衛星發射失敗的消息，因此算是首度對居民們公開。

▲金正恩出席主持「八中全會」，逐漸確立北韓外交路線。（圖／路透）

美國、南韓，甚至是日本強化同盟合作，不僅南韓總統尹錫悅4月訪美時和美國總統拜登簽署《華盛頓宣言》，美國承諾加強派遣核動力潛艦、轟炸機等戰略資產前往韓半島（朝鮮半島）的頻率，15日尹錫悅更直接出席在京畿道抱川市、美韓兩軍實施的「聯合火力殲滅訓練」，以及美軍密西根號潛艦16日抵達南韓釜山港，更直接觸怒平壤當局。

為此，北韓八中全會分析北韓面臨的國際情勢，指出未來在軍事情勢緊張的情況下，仍堅守「行動對行動」（硬碰硬）的原則，持續推動並遵照黨中央提出的核武發展方向，生產威力強大的核武器，「美帝（美國）和南朝鮮（南韓）傀儡當局發起無謀的瘋狂軍事挑釁和反革命攻勢，無視我方忍耐和警告，使朝鮮半島（韓半島）安全環境急速惡化」。

另外，北韓在外交路線上遵循「敵人的敵人就是朋友」的理念。八中全會指出，在面臨激變的國際政治情勢下，未來北韓將會進一步深化和反美國家之間的合作，對抗美國在全世界實施的高壓霸權戰略，在對外活動上更加積極展開攻勢，遵循捍衛國家自主、保衛國家主權的原則。

▲金正恩在俄羅斯國慶日向普丁發送賀電。（圖／達志影像／美聯社）

南韓《韓聯社》分析，美國和中國之間的競爭加劇，中國在軍事、經濟層面上與美國展開嚴重對立，至於俄羅斯則因侵略烏克蘭而受到來自美國所主導實施的經濟制裁，在後疫情時代，北韓持續擴大和中國之間的貿易規模，並從俄國進口精煉油，而金正恩最近和中國國家主席習近平、俄國總統普丁傳送賀電，承諾強化戰略合作。

在全球「新冷戰」的軌道逐漸形成，且北韓在八中全會時定調未來外交路線，預估在印太地區和韓半島議題上，會以中、俄、朝（北韓）的反美聯盟對抗美、日、韓（南韓）同盟。

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