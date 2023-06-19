希臘移民船沉沒「暴增逾300死」12嫌被捕　巴基斯坦宣布全國哀悼

▲希臘移民船沉沒事件，罹難者已超過300人。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

一艘載滿750名移民的漁船14日凌晨在希臘西南部外海翻覆，此前累計78人罹難。然而，巴基斯坦參議院議長桑吉拉尼（Muhammad Sadiq Sanjrani）18日表示，已有300多名巴基坦人喪命，巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）宣布19日舉行全國哀悼，希臘則尚未證實罹難人數。另有12名涉嫌人口販運者遭到逮捕。

根據CNN報導，桑吉拉尼18日在聲明中公布，有超過300名巴基斯坦人在移民船沉沒事件中喪生，並向罹難者家屬致哀悼之意，「這一起毀滅性事件凸顯了迫切需要處理與譴責的非法販運人口的可惡行為。」報導稱，悲劇暴露出歐洲面臨的難民危機，成千上萬人為了躲避戰爭、迫害與貧困而越洋尋求歐洲庇護。

▲希臘海岸警衛隊6月14日於卡拉馬塔港，工作人員正在搬運罹難者遺體。（圖／路透）

巴基斯坦目前正處於數十年來最嚴重的經濟危機之中，年輕人踏上危險路線試圖非法進入歐洲。總理謝里夫已宣布19日為哀悼日，全國降半旗致哀。謝里夫除了下令進行高層級調查以查明事實，也指示外交部立即進行各級協調，收集失蹤者資訊並向全國通報最新情況，「我向全國保證，那些怠忽職守的人將被究責，調查後確認了責任歸屬，那些人將為此負責。」

法新社報導提到，巴基斯坦當局18日已逮捕12名人口販運嫌疑人，他們涉嫌榨取鉅款，以利比亞為中繼點，將年輕人送往歐洲。另外，BBC調查揭露，移民船在翻覆前至少7小時之久沒有移動，但希臘海岸警衛隊卻表示，船在這數小時內正在駛往義大利的航線上，無須救援。希臘官員此前堅稱，船是在快沉沒之前才有危險，船上的人說他們不需要幫助。目前希臘當局尚未回應BBC的調查結果。

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