　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣是中美最重大問題！布林肯今會王毅　可能與習近平見面

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國外交部長秦剛。（圖／路透）

▲ 布林肯18日會晤秦剛。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國務卿布林肯出訪北京，18日與中國外交部長秦剛會談長達7.5小時。秦剛在會中強調，台灣是中美關係最重大問題，但雙方未就台灣等關鍵問題取得共識。而布林肯訪中之旅19日邁入最後一天，預計舉行更多會議，包括會見中共中央外事辦主任王毅，據報可能獲准與中國國家主席習近平見面。

綜合《彭博》及《路透》，布林肯18日與秦剛進行逾7.5小時的坦誠且建設性會談，時長超出預期，但似乎未針對台灣、貿易及人權等爭議取得具體進展。一名美國官員稱雙方仍有嚴重歧見，但都表達希望維持穩定關係，秦剛也同意在彼此方便時訪美，不過未公布具體日期。

布林肯今（19日）早與王毅會晤，但各界都在關注他是否與習近平會面。若獲准與習見面，表明北京認為他此次訪問取得成功。兩人的會談截至18日晚間尚未列入時間表，但可能在最後一刻增加行程。《路透》則援引知情人士說法透露，兩人「預料將會見面」，但尚未得到國務院證實。

布林肯是5年來訪中的最高級別美國官員，此次訪問正值美中在對台軍售、貿易、技術等諸多問題上爭執不休的動盪時期。中方明確表明，台灣是中美關係最重大問題，也是最突出的風險。美國國務院則表示，布林肯在會談中強調減少誤解及誤判風險的必要。

一名不願具名的高級官員向《彭博》透露，他和秦剛在會議上不只互相宣讀重點，而是進行實質談話並廣泛交流，並稱布林肯訪中的主要目標是幫助建立部長及副部長級溝通渠道，避免美中總是處於互不信任的立場，而18日的會談有助實現這項目標。

美國官員及分析人士認為，布林肯此行將為未來幾個月內更多雙邊會談鋪路，財政部長葉倫（Janet Yellen）及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）可能訪中，且有望促成習近平與美國總統拜登在今年稍晚的多邊峰會上舉行會談。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／黃子佼砲大小S、唐綺陽！「你都沒秘密嗎」　認：我曾是王
快訊／黃子佼認性騷！　泛淚鏡頭自爆「圓形禿」
演藝圈核彈！黃子佼認了「強吻少女拍裸照」
快訊／爆強吻少女拍裸照　黃子佼認了：我活該
已婚男主持性騷「4身份線索曝光」！她爆：還有其他人受害
快訊／PLG驚天交易　「台灣LBJ」周儀翔1換2轉隊
LIVE／大咖已婚男主持爆騙拍裸照　少女嚇哭他竟說「妳流淚也
宥勝摟孟耿如「啄木鳥式猛親5下」超扯影片曝！網：難怪佼哥會生
快訊／國3聯結車撞緩撞車　2工人雙亡
受害女淚控大咖男主持：絕對不是清流！　她驚：最詫異的是這男主
新北多童質譜儀未檢出　北榮醫曝「事件誤判」關鍵原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

姊妹聚會「遇變態跟蹤」急躲上車　噁男竟在車前打手槍

加油站商店被搶　警發現「搶匪是店員朋友」：他想早點下班

俄軍認1村莊失守！英國情報：烏軍反攻白熱化　雙方皆傷亡慘重

美75歲嬤遇「持刀劫匪」搶劫　出手制止反遭老闆開除

虎鯨媽媽特訓7小孩！包圍遊艇撞爛船舵　船夫嚇爆：被當沙袋狂轟

鼻子較大「陰莖更雄偉」是真的！南韓學者曝原因　出生前注定

男接兒子放學被雷擊身亡　「和爸爸牽著手」6歲童昏迷1個月也逝世

布林肯訪北京只有司長級接機　分析：藉機羞辱美方

北韓計畫勾結「反美軸心」　增產核武強化國防！坦言衛星發射失敗

他繼承大筆遺產結果慘了！　未婚妻要求「爸媽搬來住」否則拒嫁

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

被理髮姨吹整恨天高造型　他哭笑不得：真的有帥？

宥勝人設翻車「襲胸女員工」！　認錯道歉…黃子佼曾拒同台

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

性騷連環爆！王月喊「不能再發生」　聞黃健瑋也遭影射..嚇歪：喔不

Ella扮「超醜鬼臉」全場笑翻XD　偷襲賈靜雯：身材真好！

姊妹聚會「遇變態跟蹤」急躲上車　噁男竟在車前打手槍

加油站商店被搶　警發現「搶匪是店員朋友」：他想早點下班

俄軍認1村莊失守！英國情報：烏軍反攻白熱化　雙方皆傷亡慘重

美75歲嬤遇「持刀劫匪」搶劫　出手制止反遭老闆開除

虎鯨媽媽特訓7小孩！包圍遊艇撞爛船舵　船夫嚇爆：被當沙袋狂轟

鼻子較大「陰莖更雄偉」是真的！南韓學者曝原因　出生前注定

男接兒子放學被雷擊身亡　「和爸爸牽著手」6歲童昏迷1個月也逝世

布林肯訪北京只有司長級接機　分析：藉機羞辱美方

北韓計畫勾結「反美軸心」　增產核武強化國防！坦言衛星發射失敗

他繼承大筆遺產結果慘了！　未婚妻要求「爸媽搬來住」否則拒嫁

姊妹聚會「遇變態跟蹤」急躲上車　噁男竟在車前打手槍

快訊／黃子佼砲大小S、唐綺陽！「你都沒秘密嗎」　認：我曾是王八蛋

快訊／黃子佼認了「強迫少女拍裸照」！　道歉孟耿如：這輩子為什麼會遇到你

快訊／黃子佼認性騷：我活該！　泛淚「我沒機會重來」鏡頭自爆圓形禿

批王必勝政治操作私幼餵藥案　侯友宜競選團隊籲監院啟動調查

酷航降落桃機竟「少一顆輪胎」　交長證實：相關單位開查

張清芳、Cindy Chao好人緣募得近億元　慈善珠寶全數拍出助罕病童

實體零售解封大逆轉！　刷卡金年增69%

遭控性騷賴香伶前助理　邱臣遠：將提告捍衛名譽

演藝圈核彈！黃子佼認了「強吻少女拍裸照」　全場嚇瘋：下巴回不去原位

國際熱門新聞

AI生成百國美女　台灣正妹出爐

人工草皮被太陽曬融　妹子後悔了

懷孕走不動被解雇「5天後反轉人生」

最多億萬富翁住的城市　紐約第一

日本員工最不敬業！　最新調查曝：美國第一

秦剛與布林肯會談結束！「台灣是中美最重大問題」

布林肯與秦剛同意再談　外媒曝此外似少有共識

女地勤被吸進「飛機引擎」慘死！

婆婆憂沒錢養家　逼媳婦墮胎

21歲女大生剛畢業　遇性侵慘死新天鵝堡

阿嬤離奇陳屍「頂樓停車場」2天！驗屍結果反轉

空拍照曝！　美聯社：俄軍有動機與機會炸毀烏克蘭水壩

撿屍實錄　男大生把醉女一路扛回家

有毒感冒糖漿全球流竄　WHO證實：又有9國受影響

更多熱門

相關新聞

美「巨團烏雲狂捲」驚駭畫面曝　威脅1600萬人

美「巨團烏雲狂捲」驚駭畫面曝　威脅1600萬人

美國中南部連續9天遭遇惡劣天氣，強烈雷暴17日至18日襲捲了大平原與密西西比河谷部分地區，從奧克拉荷馬州到密西西比州有超過50萬戶停電。儘管18日迎來美國父親節，墨西哥灣沿岸的1600萬人卻將面臨致命的龍捲風、大冰雹與破壞性強風的威脅。許多民眾也將龍捲風的驚駭直擊畫面PO網。

美饒舌歌手「舞台上昏倒」猝逝　享年45歲

美饒舌歌手「舞台上昏倒」猝逝　享年45歲

王毅會見布林肯！　

王毅會見布林肯！　

影片曝！美公車對撞2車　竟衝進大樓內

影片曝！美公車對撞2車　竟衝進大樓內

布林肯訪北京　盤點拜登上任後美中重要互動

布林肯訪北京　盤點拜登上任後美中重要互動

關鍵字：

布林肯台海美中北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

宥勝爆外遇2年…妻曾認「他過偽單身生活」！

宥勝曾甩蕾媽「無縫交往白富美」！隋棠中槍

宥勝性騷大翻車　被害人再出聲

大咖男主持人爆「強吻少女拍裸照」！她崩潰大哭

蕾媽替宥勝道歉！間接證「抓包外遇」忍2年

宥勝遭踢爆性騷　「機智CP」周曉涵發聲：怎可能沒遇過

宥勝「靈修後」突告白！蕾媽從兄弟變情人

快訊／國3追撞1死1命危　7家屬跪遺體旁求急救

楊敬敏爆出軌道歉：將離開球場

韓網紅直播中輕生「搶救1周不治」

愛女遭迷姦拍片服藥亡！父私刑虐死惡狼判5年10月

直擊／楊丞琳內褲被扯當眾尖叫！　李榮浩包廂全目睹

Jennie「站台上發呆」影片瘋傳！

他「三酸甘油脂飆高」！專家一看早餐菜單搖頭

即／高雄恐怖命案！男「吊掛3樓高陸橋」詭異亡

更多

最夯影音

更多
楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」
瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面