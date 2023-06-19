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南韓8旬失智嬤　走失6小時「整臉瘀青、滲血」疑遭暴打恐怖照曝光

▲▼南韓一名80多歲失智婦人走失6小時，被找到時雙眼嚴重瘀血浮腫，疑似遭到暴力毆打。（圖／翻攝自bobaedream.co.kr）

▲南韓80多歲失智婦人走失6小時，被找到時雙眼嚴重瘀血浮腫，疑似遭到暴力毆打。（圖／翻攝自bobaedream.co.kr，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓網路論壇16日出現一篇尋人文章，內容提及一名患有失智症的80多歲老奶奶14日下午失蹤，警方6個小時後接獲醫院通知找到人了，但老婦臉部與手背都有遭施暴的傷勢，雙眼嚴重瘀青浮腫，眼眶骨折，額頭與眉心還在滲血。網友發文公布失蹤後的路徑，希望能找到事件目擊者，警方也在調查中。

根據每日經濟等韓媒報導，受害者家屬的友人16日在論壇發文指出，80多歲的奶奶14日下午1點30分與兒子一同前往京畿道地鐵議政府站附近的一家眼科，但在兒子進入診療室後，奶奶獨自離開了醫院。家屬立即向警方報案失蹤，經過6個小時，警方於晚間7點40分左右接獲南韓天主教大學議政府聖母醫院通報表示奶奶正在醫院治療。

▲▼南韓一名80多歲失智婦人走失6小時，被找到時雙眼嚴重瘀血浮腫，疑似遭到暴力毆打。（圖／翻攝自bobaedream.co.kr）

文章指出，醫院通知警方的約1小時前，消防單位接獲通報而出動救護車，並於下午6點50分左右抵達現場，在距離失蹤地點約6公里遠的楊州市維楊洞維楊三岔路口附近找到了受傷的老奶奶。

派出所警員與消防隊員起初推測，可能是因為摔傷導致臉部受傷。但家屬看到傷勢後認為，臉上的瘀青與傷口不是摔倒造成的，反而像是遭嚴重施暴，而且奶奶也自述曾遭毆打，「不知道怎麼會遇到這樣的事情。」家屬在論壇文章中附上多張傷勢照，希望徵求14日下午6點到6點50分之間，曾經路過楊三岔路口或行車記錄器正好拍到畫面的目擊者。

網友看見奶奶的傷勢後也紛紛表示，「這絕對不是摔出來的傷勢」、「應該好好調查」、「附近應該有社區路口監視器，先確認看看比較好」。警方則表示已經透過監視器畫面掌握了老奶奶的移動路徑，目前正在調查遭遇施暴的可能性。

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