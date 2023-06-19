他繼承大筆遺產結果慘了！　未婚妻要求「爸媽搬來住」否則拒嫁

▲男子繼承遺產後因婚後居住問題和未婚妻發生爭執。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名男子在祖父去世後意外獲得大筆遺產，還有一間佔地廣大的莊園別墅，而他的未婚妻居然要求讓娘家爸媽搬來同住，否則就要取消婚禮。

根據《鏡報》報導，美國一名男子在Reddit發文表示，自己和未婚妻交往4年，過去一起住在一房的公寓裡，他在一間大型連鎖超市工作，時薪約12美元，估計到60歲才會還完大學貸款，而未婚妻則是從事護理師工作，經濟狀況雖算不上富裕，但也沒有太多問題。

但大約6個月前，他的祖父去世後留下90％的遺產給他，基本上可以讓他下半輩子不愁吃穿，甚至還有一間超大的莊園別墅，「我的祖父身體越來越差時，我是第一個去看望照顧他的，其他的孩子都說很忙。」

男子表示，他意識到陪伴家人的重要後，他詢問未婚妻，未來想讓自己的爸媽一起搬進別墅裡，沒想到未婚妻卻堅持，她的父母也要一起搬來。男子在文中表示，其實女方的爸媽一直都很討厭他，甚至揚言絕不會讓女兒嫁給他，「為什麼我要讓討厭我的人搬進我家？」

男子說，女方父母過去一直看不起他，甚至一直想讓未婚妻和前男友復合，但未婚妻卻認為，這是他們修復關係的好機會，「她現在發出了最後通牒，要嘛讓父母搬進來，要嘛就取消婚禮。」

男子向網友尋求建議，而網友一面倒表示，要他快點放生未婚妻，「你的真愛不會允許她的父母對你有如此卑鄙的行為」、「這些神經病親戚甚至在結婚證書上的簽名墨水還沒乾之前，就想從你身上蹭錢，這真的太可笑了！」