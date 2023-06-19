　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美「巨團烏雲狂捲」驚駭影片曝　龍捲風、雷暴成災威脅1600萬人

記者張寧倢／編譯

美國中南部連續9天遭遇惡劣天氣，強烈雷暴17日至18日襲捲了大平原與密西西比河谷部分地區，從奧克拉荷馬州到密西西比州有超過50萬戶停電。儘管18日迎來美國父親節，墨西哥灣沿岸的1600萬人卻將面臨致命的龍捲風、大冰雹與破壞性強風的威脅。許多民眾也將龍捲風的驚駭直擊畫面PO網。

▲▼奧克拉荷馬州比弗（Beaver）附近出現龍捲風的前身「漏斗雲」。（圖／翻攝自推特@TheaSandmael）

▲推特網友拍到奧克拉荷馬州比弗（Beaver）附近出現龍捲風的前身「漏斗雲」形成的影片。（圖／翻攝自推特@TheaSandmael）

根據福斯新聞報導，美國國家氣象局於當地17日凌晨針對奧克拉荷馬州東北部土爾沙（Tulsa）發布破壞性的嚴重雷暴（thunderstorm）警戒，風速達到每小時100英里（160公里），強度相當於2級颶風，風暴過境一度造成土爾沙國際機場停電，諾曼市（Norman）警犬Odin因犬舍損毀而失蹤一天被尋回。另外北美大平原與密西西比河谷地區也累計了數百起損失報告，德州北部則有3人在15日因龍捲風死亡。

▲▼美國中南部地區連日遭遇龍捲風等惡劣天氣。（圖／翻攝自推特@Sashabeliy501、@pablo336lbs）

▲美國中南部地區連日遭遇龍捲風等惡劣天氣。（圖／翻攝自推特@Sashabeliy501、@pablo336lbs）

在網路社交媒體上則有許多當地民眾PO出令人驚駭的極端天氣畫面，包含推特用戶@TheaSandmael上傳一段龍捲風前身「漏斗雲」逐漸形成的縮時影片，據稱地點位於奧克拉荷馬州比弗（Beaver）附近，大片烏雲籠罩天空並快速地往中心聚集。另一名網友@bryanhulbert也上傳開車進入堪薩斯州南部威奇托（Wichita）龍捲風警戒地區的畫面，猛烈暴雨加上打雷，駕駛幾乎看不清楚車前視線。

▲▼美國遭遇雷暴，駕駛能見度相當低。（圖／翻攝自推特@bryanhulbert）

▲美國遭遇雷暴，駕駛能見度相當低。（圖／翻攝自推特@bryanhulbert）

然而，雷暴影響從17日延續至18日凌晨，造成逾50萬戶停電，且氣象預報指出18日父親節全天在美國南部與墨西哥灣沿岸地區將出現更惡劣的天氣現象，包含大冰雹、龍捲風與破壞性的強陣風。從阿肯色州東南部、路易斯安納州東北部到密西西比州大部分地區，甚至從阿拉巴馬州南部到接壤佛州最西部的狹長地帶都發布了5級惡劣天氣風險中的第3級警戒，約1600萬人受到風暴威脅。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／黃子佼砲大小S、唐綺陽！「你都沒秘密嗎」　認：我曾是王
快訊／黃子佼認性騷！　泛淚鏡頭自爆「圓形禿」
演藝圈核彈！黃子佼認了「強吻少女拍裸照」
快訊／爆強吻少女拍裸照　黃子佼認了：我活該
已婚男主持性騷「4身份線索曝光」！她爆：還有其他人受害
快訊／PLG驚天交易　「台灣LBJ」周儀翔1換2轉隊
LIVE／大咖已婚男主持爆騙拍裸照　少女嚇哭他竟說「妳流淚也
宥勝摟孟耿如「啄木鳥式猛親5下」超扯影片曝！網：難怪佼哥會生
快訊／國3聯結車撞緩撞車　2工人雙亡
受害女淚控大咖男主持：絕對不是清流！　她驚：最詫異的是這男主
新北多童質譜儀未檢出　北榮醫曝「事件誤判」關鍵原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

姊妹聚會「遇變態跟蹤」急躲上車　噁男竟在車前打手槍

加油站商店被搶　警發現「搶匪是店員朋友」：他想早點下班

俄軍認1村莊失守！英國情報：烏軍反攻白熱化　雙方皆傷亡慘重

美75歲嬤遇「持刀劫匪」搶劫　出手制止反遭老闆開除

虎鯨媽媽特訓7小孩！包圍遊艇撞爛船舵　船夫嚇爆：被當沙袋狂轟

鼻子較大「陰莖更雄偉」是真的！南韓學者曝原因　出生前注定

男接兒子放學被雷擊身亡　「和爸爸牽著手」6歲童昏迷1個月也逝世

布林肯訪北京只有司長級接機　分析：藉機羞辱美方

北韓計畫勾結「反美軸心」　增產核武強化國防！坦言衛星發射失敗

他繼承大筆遺產結果慘了！　未婚妻要求「爸媽搬來住」否則拒嫁

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

被理髮姨吹整恨天高造型　他哭笑不得：真的有帥？

宥勝人設翻車「襲胸女員工」！　認錯道歉…黃子佼曾拒同台

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

性騷連環爆！王月喊「不能再發生」　聞黃健瑋也遭影射..嚇歪：喔不

Ella扮「超醜鬼臉」全場笑翻XD　偷襲賈靜雯：身材真好！

姊妹聚會「遇變態跟蹤」急躲上車　噁男竟在車前打手槍

加油站商店被搶　警發現「搶匪是店員朋友」：他想早點下班

俄軍認1村莊失守！英國情報：烏軍反攻白熱化　雙方皆傷亡慘重

美75歲嬤遇「持刀劫匪」搶劫　出手制止反遭老闆開除

虎鯨媽媽特訓7小孩！包圍遊艇撞爛船舵　船夫嚇爆：被當沙袋狂轟

鼻子較大「陰莖更雄偉」是真的！南韓學者曝原因　出生前注定

男接兒子放學被雷擊身亡　「和爸爸牽著手」6歲童昏迷1個月也逝世

布林肯訪北京只有司長級接機　分析：藉機羞辱美方

北韓計畫勾結「反美軸心」　增產核武強化國防！坦言衛星發射失敗

他繼承大筆遺產結果慘了！　未婚妻要求「爸媽搬來住」否則拒嫁

姊妹聚會「遇變態跟蹤」急躲上車　噁男竟在車前打手槍

快訊／黃子佼砲大小S、唐綺陽！「你都沒秘密嗎」　認：我曾是王八蛋

快訊／黃子佼認了「強迫少女拍裸照」！　道歉孟耿如：這輩子為什麼會遇到你

快訊／黃子佼認性騷：我活該！　泛淚「我沒機會重來」鏡頭自爆圓形禿

批王必勝政治操作私幼餵藥案　侯友宜競選團隊籲監院啟動調查

酷航降落桃機竟「少一顆輪胎」　交長證實：相關單位開查

張清芳、Cindy Chao好人緣募得近億元　慈善珠寶全數拍出助罕病童

實體零售解封大逆轉！　刷卡金年增69%

遭控性騷賴香伶前助理　邱臣遠：將提告捍衛名譽

演藝圈核彈！黃子佼認了「強吻少女拍裸照」　全場嚇瘋：下巴回不去原位

國際熱門新聞

AI生成百國美女　台灣正妹出爐

人工草皮被太陽曬融　妹子後悔了

懷孕走不動被解雇「5天後反轉人生」

最多億萬富翁住的城市　紐約第一

日本員工最不敬業！　最新調查曝：美國第一

秦剛與布林肯會談結束！「台灣是中美最重大問題」

布林肯與秦剛同意再談　外媒曝此外似少有共識

女地勤被吸進「飛機引擎」慘死！

婆婆憂沒錢養家　逼媳婦墮胎

21歲女大生剛畢業　遇性侵慘死新天鵝堡

阿嬤離奇陳屍「頂樓停車場」2天！驗屍結果反轉

空拍照曝！　美聯社：俄軍有動機與機會炸毀烏克蘭水壩

撿屍實錄　男大生把醉女一路扛回家

有毒感冒糖漿全球流竄　WHO證實：又有9國受影響

更多熱門

相關新聞

美饒舌歌手「舞台上昏倒」猝逝　享年45歲

美饒舌歌手「舞台上昏倒」猝逝　享年45歲

美國德州知名饒舌歌手Big Pokey上周六（17日）晚間在表演時突然昏倒，結果緊急送醫後仍不治身亡，享年45歲，目前家屬仍未對外公布死因。

影片曝！美公車對撞2車　竟衝進大樓內

影片曝！美公車對撞2車　竟衝進大樓內

日本員工最不敬業！　最新調查曝：美國第一

日本員工最不敬業！　最新調查曝：美國第一

美國周末期間槍擊事件頻傳　至少釀5死67傷

美國周末期間槍擊事件頻傳　至少釀5死67傷

馬斯克：特斯拉市值由自駕技術決定

馬斯克：特斯拉市值由自駕技術決定

關鍵字：

龍捲風漏斗雲美國天災惡劣天氣雷暴北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

宥勝爆外遇2年…妻曾認「他過偽單身生活」！

宥勝曾甩蕾媽「無縫交往白富美」！隋棠中槍

宥勝性騷大翻車　被害人再出聲

大咖男主持人爆「強吻少女拍裸照」！她崩潰大哭

蕾媽替宥勝道歉！間接證「抓包外遇」忍2年

宥勝遭踢爆性騷　「機智CP」周曉涵發聲：怎可能沒遇過

宥勝「靈修後」突告白！蕾媽從兄弟變情人

快訊／國3追撞1死1命危　7家屬跪遺體旁求急救

楊敬敏爆出軌道歉：將離開球場

韓網紅直播中輕生「搶救1周不治」

愛女遭迷姦拍片服藥亡！父私刑虐死惡狼判5年10月

直擊／楊丞琳內褲被扯當眾尖叫！　李榮浩包廂全目睹

Jennie「站台上發呆」影片瘋傳！

他「三酸甘油脂飆高」！專家一看早餐菜單搖頭

即／高雄恐怖命案！男「吊掛3樓高陸橋」詭異亡

更多

最夯影音

更多
楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」
瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面