棺材裡奇蹟復活！老婦搶救7天宣告不治　兒慟：這次真的死了

▲厄瓜多「奇蹟復活」的老婦搶救7天後仍不治。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合報導

厄瓜多76歲老婦貝拉（Bella Montoya）9日在自己的葬禮上「死而復生」，並被送往醫院緊急救治，未料7天後仍宣告不治。兒子吉爾伯特（Gilbert Balberán）接受當地媒體採訪時悲痛表示，「我的母親這次真的死了。我的人生再也不一樣了。」

BBC、CNN等外媒報導，貝拉起初因為中風住院，並且一度被醫師宣告死亡，未料5小時後竟然「奇蹟復活」，還大力猛拍棺材，嚇壞葬禮上的親友。她被緊急送回巴巴奧約（Babahoyo）馬丁伊卡薩醫院（Martín Icaza Hospital）加護病房，16日下午宣告不治。

女兒莉兒（Zeneida Leal）表示，母親的狀況持續惡化，「醫師說我媽媽生病了，她非常虛弱，患有腎衰竭。她救不回來了，因為一切都變得複雜，她的呼吸停止了。」

家屬證實，會按照上一次的方法辦理後事，把貝拉送往同一間殯儀館，並且安葬於同一座墓園。兒子吉爾伯特也無奈替母親第二度辦理死亡登記。

厄瓜多衛生部發表聲明指出，貝拉死於缺血性腦中風（ischemic stroke），「她待在醫院期間，持續接受醫院專業人士的全面醫療照護及定期評估。」該機構已經對此案展開調查。