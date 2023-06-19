美饒舌歌手「舞台上昏倒」猝逝！享年45歲　現場畫面曝光

▲美國德州知名饒舌歌手Big Pokey。（圖／翻攝自推特）
記者張方瑀／綜合報導
美國德州知名饒舌歌手Big Pokey上周六（17日）晚間在表演時突然昏倒，結果緊急送醫後仍不治身亡，享年45歲，目前家屬仍未對外公布死因。
根據《紐約郵報》報導，出身德州休士頓的饒舌歌手Big Pokey上周六在博蒙特市（Beaumont）一間酒吧表演時突然昏倒，從曝光的現場畫面可以看到，他對著麥克風大力喘著氣，結果就整個人向後倒在地上，現場觀眾全都嚇壞了。
▲Big Pokey表演到一半突然昏倒。（圖／翻攝自推特）
醫護人員抵達現場後，立刻對Big Pokey進行心肺復甦，隨後將他送往附近的醫院，但他仍在入院不久後確認身亡，享年45歲，目前家屬仍未對外公布死因。
本名鮑威爾（Milton Powell）的Big Pokey來自德州休士頓，是知名饒舌團體Screw up Click的創始成員之一；他於1999年發行首張個人專輯，而最新一張是在2021年發行的《先生》（Sensei）。
Big Pokey的公關人員向媒體表示，後續將公布相關的追思活動，而休士頓市長特納（Sylvester Turner）也在推特發文表達哀悼。
▼影片恐造成不適，請斟酌觀看。
And just like that ! we’ve just a witness a man taking his last breath and being on the other side of eternity. Heaven and Hell is real! Where do you want to end up? #repent #BigPokey #Prayers pic.twitter.com/xWK4GKCpTH— Lady Di (@opgevent1) June 18, 2023
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