俄軍認1村莊失守！英國情報：烏軍反攻白熱化　雙方皆傷亡慘重

▲烏克蘭軍隊在頓內茨克地區巡視，地上躺著一具俄軍遺體。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭持續至今，戰況仍未明朗，目前戰線集中在東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）和巴赫姆特，儘管俄羅斯18日上午稱，烏軍已反攻奪回一座村莊，但英國分析人士指出，目前俄羅斯和烏克蘭都遭受了大量的傷亡。

根據《衛報》報導，俄羅斯任命的札波羅熱州官員羅戈夫（Vladimir Rogov）18日在Telegram證實，烏克蘭已奪回該州的皮亞季哈特基村（Piatykhatky），「在激烈戰鬥之後，烏克蘭軍隊已將該村置於作戰控制之下。」

目前烏俄雙方都未發表相關評論，但這也是烏軍在札波羅熱戰線首次傳出捷報。

《美聯社》報導，目前雙方戰線集中在東南部札波羅熱和巴赫姆特，儘管俄軍和烏軍各自聲稱攻下不少陣地，但英國情報機構指出，總體來看，在烏軍的反攻作戰中，雙方都遭受了大量的傷亡戰損，「烏軍在該地區採取攻勢，並取得了些微進展，但俄軍在烏克蘭南部也進行了相當有效的防禦行動。」

烏克蘭軍方18日上午在例行報告中指出，俄羅斯在過去24小時發動43次空襲、4次導彈襲擊和51次多管火箭砲襲擊，持續將精力集中在烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）地區。

西方分析人士指出，烏克蘭目前利用西方提供的先進武器，沿著長達1000公里的戰線發動反攻，因為他們仍在尋找俄軍最脆弱的防禦點，試圖將軍隊趕出佔領區，但這樣的形式可能會讓反攻行動持續更久。