爆炸前空拍照曝！　美聯社：俄軍有動機、機會炸毀烏克蘭水壩





▲新卡科夫卡水壩被炸前空拍照曝光。（圖／翻攝@AndyVermaut／@globnews11）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭南部新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）6日被炸毀後，釀成數十死傷、下游城市浸泡在水中，也截斷烏軍進攻路線。美聯社取得獨家空拍照與資訊顯示，俄軍有手段、動機和機會炸毀該座仍在俄軍手中的水壩。

美聯社獨家取得新卡科夫卡水壩上面的空拍照，畫面顯示一輛滿載爆裂物的白色車輛就停在水壩上方，還有2名官員指出，俄羅斯的部隊當時就在水壩內部，位置就是烏軍後來所指的水壩引爆點。俄羅斯國防部並未對此回應。

▲壩上停妥一輛滿載爆裂物的車輛。（圖／翻攝@AndyVermaut／@globnews11）

水壩被炸毀導致大量流水沖入市區，造成多人死亡、失蹤，並衝擊下游作物，而烏克蘭與俄羅斯一樣，是全球小麥最大出口國之一，炸毀水壩的影響恐波及全世界。數千戶住家的淨水供應受到影響，也將帶來環境災難，衝擊不只是當下，連帶影響後續的重建與環境恢復。

烏軍指揮官表示，水壩被炸毀也破壞了他們對部分俄軍陣地的反擊。

俄烏雙方在水壩被炸毀後互相指控對方；然而，俄軍聲稱烏軍發射飛彈或滲透帶進爆裂物引爆的說法，都無法解釋何以爆炸威力能如此之大，連當地的地震紀錄儀都記錄了下來。

反觀俄方，若水壩被炸毀導致大量洪水淹沒下游，會為俄軍爭取時間優勢，不過當地目前仍由俄軍控制，後果可能會比預想的還要麻煩。

▲水壩潰堤造成環境災難。（圖／達志影像／美聯社）

前線不同陣地的2名指揮官都表示，水位上漲快速淹沒了他們的陣地，連俄軍的陣地也淹掉，並造成裝備損壞，迫使烏軍必須重擬計畫，並且後撤到距離前線更遠的地方，前線如今到處都是泥濘，完全不利於裝甲部隊的前進。

俄羅斯總統普丁上周更直接挑明水壩被破壞為俄軍帶來的優勢，但他也拒絕承認俄軍該為此負責，「這樣說可能有點怪，但不論如何。很不幸地，打亂了他們（烏軍）在這個地區的反攻計畫。」

普丁接著嗆聲，之所以會說「很不幸地」，是因為若讓烏軍攻過來的話更好，「對我們來說更好，因為他們的下場會非常難看。」

烏軍在東部與南部前線的反攻取得了程度不一的進展，俄羅斯自由部隊更聯手跨越邊境攻進俄羅斯的別爾哥羅德州，造成當地一波逃難潮。隨著烏軍接獲更多歐美支援的新式裝備並派上戰場，外界普遍傾向認為俄羅斯在以拖待變，而且有機會輸掉戰爭。