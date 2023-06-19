尼泊爾豪雨致洪患土石流　2人死亡28人失蹤

▲尼泊爾洪患。（圖／翻攝IANS）

文／中央社加德滿都18日綜合外電報導

尼泊爾當局今天表示，雨季期間降雨造成的水患和土石流已導致2人死亡、28人失蹤。

法新社報導，根據當地官員，荷瓦河（Hewa River）上正在進行一項水力發電工程，已發現1名參與建設工人的遺體，另外17名員工在昨天晚上失蹤。

在鄰近的鐵坡將縣（Taplejung）還有另1人被發現死亡，由於房屋被土石流沖走，同一家庭的3名成員失蹤。

尼泊爾警方發言人坎德爾（Rishi Ram Kandel）表示：「已尋獲2具遺體，但仍有28人下落不明。我們已加強搜索和救援行動。」

桑庫瓦薩巴縣（Sankhuwasabha）助理縣長吉米爾（Mohanmani Ghimire）表示，由於道路和橋梁都已損毀，救難人員難以進入受災地區。

吉米爾表示：「水力發電工程的機械和設備都已被沖走。也有房屋被毀的消息。」

尼泊爾氣象預報員警告，雨勢將延續數天，並就河川水位發出警告。

每年6月到9月的季風降雨總是對南亞國家尼泊爾造成廣泛的傷亡和破壞，但近年來，致命性的洪災和土石流數量有所增加。

專家指出，氣候變遷和大量的道路建設可能是這些災難發生的原因。