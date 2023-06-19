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美中外長對話　布林肯邀請秦剛訪華府

▲布林肯訪北京，會晤秦剛。（圖／路透）

▲布林肯訪北京，會晤秦剛。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓18日專電

美國國務卿布林肯今天與中國外交部長秦剛進行「坦誠、實質且建設性」會談，布林肯邀請秦剛訪問華府，雙方同意在適當時間互訪。美方公布的對話綱要，並未提及台海議題。

布林肯（Antony Blinken）原定2月訪問中國，但啟程之前發生中國偵察氣球入侵美國領空事件，先前曾出現緩和跡象的美中關係再度惡化，訪問行程延至今天。

秦剛今天在釣魚台國賓館迎接布林肯，兩人簡短寒暄後進入會議廳，秦剛以英文問候布林肯。兩人之後展開5個半小時的會談，並進行工作晚餐。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）發出新聞稿指出，布林肯與秦剛舉行「坦誠、實質且具建設性」會談。

布林肯強調外交的重要性以及在所有議題保持開放溝通管道，以減少誤解與誤判風險，他也提出多項關切議題，以及在雙方利益一致處，與中國就共同的跨國議題探索合作機會。美方新聞稿並未說明，布林肯是否有提出對台海緊張局勢的關切。

布林肯明確表示，美國將始終捍衛美國人民的利益與價值觀，並與盟友和夥伴合作，推進自由開放且維護以規則為基礎的國際秩序的世界願景。

布林肯與秦剛都強調，促進美中人民交流的重要性。布林肯並邀請秦剛赴華府繼續商談，雙方同意在適合時間進行互訪。

布林肯明天將繼續北京訪問行程，與中方官員會談。美媒報導，布林肯明天可能會晤中國國家主席習近平。

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