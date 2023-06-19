日本知名女作家平岩弓枝病逝　享耆壽91歲

▲平岩弓枝因間質性肺炎病逝。（圖／翻攝Wikimedia Commons）

文／中央社記者楊明珠東京18日專電

曾撰寫「御宿翠鳥」系列歷史小說，累計發行量逾1800萬冊的日本小說家、劇作家平岩弓枝9日因間質性肺炎病逝於東京一家醫院，享耆壽91歲。

日本共同社報導，平岩的家人表示，今年以來，平岩身體狀況不佳，6月9日凌晨4時（台灣時間凌晨3時）因間質性肺炎病逝於東京的醫院。平岩的親友已為她舉辦喪禮，日後將舉辦告別式。

平岩1932年生於東京，是東京代代木八幡宮宮司（類似住持）的獨生女，從小就熟知古典藝能。她於日本女子大學國文系畢業後，事師作家戶川幸夫，之後在長谷川伸所主導的研究會「新鷹會」學習寫小說。

平岩於1959年，27歲那一年以小說「鏨師」（暫譯「鐵匠」）榮獲文壇大獎、第41屆直木獎，當時是二次大戰後最年輕榮獲直木獎的作家，備受注目。

平岩從學生時代就將開始將自己熟悉的日本舞蹈、狂言等傳統文化的知識寫入作品內並發表。除了小說以外，她也擅長寫劇本、戲曲等，內容描寫藝人、職人、市井小民的生活，是知名的大眾文學作家。

日本每日新聞報導，「御宿翠鳥」歷史小說系列是平岩的代表作，故事發生地是八丁堀的一家旅館，時代背景設定在江戶時代（1603至1867年）後期，內容圍繞在旅館女老闆周邊的一些人物的生活。

該系列小說1973年起在雜誌「小說Sunday每日」（每日新聞社）連載，該雜誌停刊後，1982年起在「ALL讀物」（文藝春秋）連載，逾32年是暢銷系列小說。

另外，「隼新八」歷史小說系列也備受肯定。這兩部系列小說獲佳評，平岩於1998年榮獲菊池寬賞（獎）。

除了歷史小說、現代小說，平岩也撰寫有關傳統戲曲、電視劇的劇本。平岩的作品「旅路」是1967年到1968年之間NHK播放的連續劇劇本。此外，TBS電視台也播放以平岩的劇本所製作的系列日劇。2005年起，平岩在每日新聞早報連載小說「西遊記」，連載時間為1年7個月。後來，她榮獲2007年度的每日藝術賞。

1987年起，平岩與女作家田邊聖子成為第一批女性直木賞評審委員，在任期間長達23年。此外，平岩也於2008至2014年度擔任每日藝術賞的評審委員。她榮獲1986年度的菊田一夫演劇賞大賞、1991年吉川英治文學賞。1997年獲日本政府頒發紫綬褒章、2016年獲日本政府頒發文化勳章。