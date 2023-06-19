AI生成全球百國美女圖大公開　「台灣正妹」長這樣！

▲AI生成全球百國美女圖，由左至右依序為台灣、南韓、泰國正妹 。（圖／翻攝styleseat，下同）



記者許力方／綜合報導

AI打破真假界限，繪圖技術也讓許多人大開眼界，今年起，網路開始流傳大量「二次元美女」擬真寫真，美國有造型網站近期就公佈了一系列—全球100國家、地區「美女圖」，全都是由AI指令生成，「台灣正妹」也登上版面。分析結果反映出，AI在現有數據中，有一種驚人的統一性，特定主題會反覆出現貫穿。

AI繪圖美女以假亂真，美國造型網站Style Seat的專家，就為此特別向AI「Midjourney」程式發出指令，要求「逼真的全身肖像」、「拍攝對象面對鏡頭」、「白色為背景」等，生成一系列全球100個國家和地區的美女圖，台灣也名列其中，外表是留著一頭旁分、中長捲髮的濃眉正妹，臉型屬於嬰兒肥，身穿花襯衫黑長褲。

▲AI生成的新加坡、中國、香港正妹 。



Style Seat網站5月16日公佈了這一系列的圖片，分析結果認為，AI生成的美女中，依據現有數據有一種「驚人的一致性」，例如有一些主題就反覆貫穿整個系列繪圖，雖然各種文化有複雜細微的差別。至於相似性則在於，AI會持續生成看起來相對瘦弱、有整體性的女性圖像，儘管會在一程度體現多樣性，但主要還是在種族和文化服裝上面下功夫。

此外，AI生成的許多美女中，是穿褲子而非穿裙子，挑戰傳統性別規範，顯示AI編程繪圖可是別各種服飾的美。

Style Seat強調，美是一種主觀概念，受文化背景等影響，他們並非要將AI感知與人類感知做比較，而是去探索AI是否能複製人類所解讀的各種「美」，他們也懷疑，AI是否會像它的「人類數據源」一樣，堅持一些對「美」不切實際的標準。