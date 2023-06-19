懷孕7個月痛到走不動　英國媽請假被解雇「5天後反轉人生」

▲一名女子懷孕，向公司請假竟被解雇。（示意圖／翻攝自pixabay）



圖文／CTWANT

懷孕期間遭雇主解雇的案例不勝枚舉，而且不只發生在台灣，就連國外也有。英國大曼徹斯特一名女子凱蒂（Katie Cope），懷孕7個月的時候因為痛到無法行動，決定打電話向公司請假，沒想到因此被開除，讓她難以置信。

凱蒂向《Manchester Evening News》透露，懷孕時一直有骨盆問題，需要拄拐杖走路，當天痛到幾乎無法站立，因而打電話請假，解釋無法上班的原因，而老闆也同意了，以為一切順利，但當她才從醫院回來時，馬上卻收到人資的電話，得知不幸的消息：「被裁員了」。

據了解，凱蒂才來工作18天，她知道公司有財務困境，而老闆正以裁員來削減成本，又因為她的資歷不夠長，沒有資格領取遣散費，甚至沒有機會和同事們說再見，「他們只是以為我生病了」。

凱蒂指出，她的第一反應是震驚，因為自己還沒準備好，不知會發生什麼事，接著便是恐慌、憤怒和沮喪，除了肚子裡的寶寶，她還有一個孩子，因此承受的壓力很大，必須趕快擬訂其他計畫，寫下了所有可能的工作選擇，「我本來可以找另一份工作，但不太可能會接受孕婦」。

凱蒂打算反其道而行從事創業，意外的是，她在2019年4月失去工作僅5天，就創立了自己的公司「KeppelLeopard Creative」，提供小型企業平面設計服務，而且第1年就賺錢，令她十分驚訝，「很多東西都是在網路上，我沒有花任何費用，比如蓋辦公室或聘請員工」，期間遇到新冠肺炎和生活危機，讓她萌生想放棄的年頭，這時就會自問：「如果後悔了怎麼辦？」結果才有今天的成功，為自己感到驕傲。

Mum in agony sacked while seven months pregnant https://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/mum-agony-sacked-seven-months-27128607 由 Manchester Evening News 發佈於 2023年6月17日 星期六

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