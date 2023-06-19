秦剛與布林肯會談5.5hrs結束！「台灣是中美最重大問題」：願訪美

▲布林肯訪北京，首日會晤秦剛。（圖／路透，下同）

記者曾羿翔／綜合報導



美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日抵達北京，與中國外交部長秦剛兩人展開5個半小時會談。央視新聞深夜報導，秦剛與布林肯就中美總體關係及有關重要問題進行了「長時間坦誠、深入、建設性溝通」，並就共同關心的重大國際和地區問題交換看法，其中包括台灣議題。

根據央視新聞報導，秦剛表示，當前中美關係處在建交以來最低谷，這不符合兩國人民利益，也不符合國際社會共同期待，中方對美政策始終保持連續性和穩定性，根本遵循是中國國家主席習近平提出的「相互尊重、和平共處、合作共贏」原則，這也應該是雙方「共同堅持的精神、共同守住的底線、共同追求的目標」。

▲布林肯18日早上抵達北京，展開2天訪陸行程。



秦剛也聲稱，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係最重大的問題，也是最突出的風險，中方敦促美方恪守「一個中國原則」與「中美三個聯合公報」，將不支持台獨的承諾真正落到實處。報導也指出，布林肯邀請秦剛訪美，秦剛則回應，願在雙方方便時訪美。

布林肯18日早上抵達北京，展開2天訪陸行程，他是自2018年10月後訪問大陸的美國最高級別官員，除了秦剛以外，布林肯預計也將與中共中央外事辦主任王毅會面，甚至可能見到大陸國家主席習近平。

▼布林肯預計也將與王毅會面。

