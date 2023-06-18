船上載120人！菲律賓渡輪海上起火　狂燒5小時濃煙竄天

▲「希望之星號」載著120名乘客和船務人員出發後，在海上起火燃燒。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓渡輪「希望之星號」（M/V Esperanza Star）18日在海上起火燃燒，船上載著120名乘客和船務人員，在海岸防衛隊出動救援之後，火勢已撲滅，全員平安獲救。

綜合路透、美聯社等報導，希望之星號載著65名乘客與55名船員，從錫基赫爾省（Siquijor）出發前往保和省（Bohol），但船隻卻在航行途中突然失火。依據海岸防衛隊發布的影像，當時渡輪一端的甲板冒出烈焰及黑煙，另一艘船上的海岸防衛隊隊員使用高壓水槍滅火，附近還可以看到一艘漁船和船隻。

PANOORIN: Pagresponde ng @coastguardph sa isang nasusunog na passenger-cargo vessel sa Panglao, Bohol ngayong araw, ika-18 ng Hunyo 2023 pic.twitter.com/D4ble3JvmE — Philippine Coast Guard (@coastguardph) June 18, 2023

當局部署兩艘船隻進行救援協助滅火，已知大火在燒了5多小時之後被撲滅。海岸防衛隊發言人喬伊谷馬泰（Joy Gumatay）透過聲明表示，船上人員全數平安獲救，被送往保和省首府塔比拉蘭（Tagbilaran）醫院。相關調查正在進行中，但當局並未透露更多細節，失火原因尚待釐清。

菲律賓海上事故並不少見，原因與風暴頻繁、船隻維護不佳、超載、安全法規執行不利有關，偏遠省分的情況特別嚴重。就在今年3月，巴西蘭省（Basilan）一艘載著250人的渡輪失火燃燒整夜，導致至少31名乘客及船員罹難。