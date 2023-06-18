北海道重大車禍5人死亡！「載豬大貨車」撞客運　車頭嚴重損毀

記者王佩翊／編譯

日本北海道南部一輛巴士行經國道5號線時，與另一輛載著豬隻的大型貨車發生衝撞，巴士的側邊、卡車的正面皆出現嚴重凹陷，事故現場還有大量豬隻亂竄，場面十分混亂。事故發生後，一共有17名傷患被送往醫院急救，其中包含貨車與巴士的駕駛在內，有3人命危。而最新消息指出，已確定有5人死亡。

根據《北海道放送》報導，一輛從札幌市開往函館市的巴士18日中午行經八雲町附近的國道5號線時，與對向車道的大貨車發生正面衝撞。警消接獲通報後趕往現場，並將17名傷患送醫。然而其中有3人傷勢嚴重，當場失去呼吸心跳，包含巴士與貨車的駕駛。

該輛巴士「高速函館號」18日上午7時50分從札幌市出發前往函館市，當時車上一共有18名乘客與1名駕駛。而車頭嚴重凹陷的大型貨車則是載著多頭豬隻，事故發生後，有7至8頭豬隻逃出，在街上亂竄。

警方指出，現場為雙向單線道，目前仍要持續深入調查，才能釐清詳細事故發生原因。