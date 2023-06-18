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已300童死！有毒「感冒糖漿」全球流竄　WHO證實：又有9國受影響

▲▼感冒糖漿,咳嗽糖漿,感冒藥,小孩感冒。（圖／CFP）▲WHO警告，嚴重可導致兒童死亡的有毒感冒糖漿仍在持續流竄。（圖／CFP）

圖文／CTWANT

去年在多個國家造成至少300名兒童死亡，驚動世界衛生組織（WHO）的「有毒感冒糖漿」事件，威脅至今不但沒消退，更擴散至全球三大洲的多個國家。WHO雖證實此事，但拒絕透露受影響國家名稱，僅表示調查仍在進行中。

據《路透社》報導，WHO在今年1月披露，甘比亞、烏茲別克、塞內加爾、印尼、菲律賓、東帝汶及柬埔寨等7個國家，在過去4個月通報「非處方兒童止咳糖漿」造成的不良事件。負責違規及偽劣藥物調查的WHO團隊負責人古瓦納（Rutendo Kuwana）日前證實，正和另外6國合作追蹤有害糖漿，並指出目前共有9個國家或地區，可能正販售遭汙染的糖漿

多名製藥專家表示，有毒、價格更低廉，且用於「製造煞車油」的乙二醇（ethylene glycol）和二甘醇（diethylene glycol），遭不法分子用來製作感冒糖漿。古瓦納依WHO推測表示，一個或多個供應商在合法原料丙二醇（propylene glycol）價格飆升的2021年，將乙二醇、二甘醇等非法原料，混入其他合法化學藥品中，但未明說是哪些供應商，僅表示供應鏈模糊，調查有難度。

古瓦納警告，由於止咳糖漿及其丙二醇的保存期限為2年，因此「表面上」是丙二醇的受汙染糖漿，未來幾年仍可能出現，強調「這是一個持續存在的風險」。但古瓦納也表示，被WHO點名的9個國家或地區的民眾，目前沒有受到影響，原因可能是遭汙染藥物已下架，也可能是還沒進入市場，而這些國家不是表示風險很小，就是還沒回應WHO。

另個讓人擔憂的是，喀麥隆的衛生監管機構在4月表示，正調查可能造成6名兒童死亡，包裝為中國Fraken Group生產、名為「Naturcold」止咳糖漿，喀麥隆當局懷疑，這批感冒糖漿可能是走私或未經授權販售，而Fraken Group還未作出回應。

此外，印度製造商Maiden Pharmaceuticals去年被發現出售遭汙染的感冒糖漿，並在烏茲別克與甘比亞造成兒童死亡；3家印尼製藥商因出售有毒糖漿遭吊銷執照，有1家召回相關產品。WHO自2001年以來，便因感冒糖漿的副作用問題，建議別給5歲以下兒童服用，而這次假糖漿事件的受害與死亡者，絕大多數是5歲以下兒童。

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