恐怖亂流！英航客機折返新加坡　5空服人員受傷1人動刀住院

▲BA12班機從新加坡起飛4個多小時之後，在孟加拉灣上空遇到嚴重亂流。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國航空公司（British Airways）一架波音777-300ER客機16日自新加坡升空準備飛往英國倫敦，未料起飛後遇到嚴重亂流，飛機突然下降之後又急劇上升，機身劇烈搖晃，乘客們嚇到尖叫，班機緊急折返新加坡。這場嚴重亂流造成5名空服人員受傷，其中一人因腳踝受傷住院動手術。

綜合太陽報、每日郵報報導，這架BA12班機從新加坡起飛4個多小時之後，在孟加拉灣（Bay of Bengal）上空遇到嚴重亂流，飛機突然下降約5英尺（約1.5公尺），接著又急速猛升。這突如其來的狀況不但讓許多乘客受到驚嚇，正在進行必要任務的空服人員也因此受傷。

機上總計5名空服人員受傷，其中3人傷勢嚴重。機長別無選擇只能飛返新加坡並順利降落，飛機進行詳細檢查，乘客們則是入住安排好的飯店住宿。已知受傷的空服人員之中，有一人因腳踝受傷等傷勢在新加坡動手術住院接受治療。

英航一名發言人表示，「安全始終是我們的首要考量，在一次航班遇到罕見嚴重亂流之後，我們正在照顧我們的人員……我們已經針對航班延誤向乘客道歉，提供飯店住宿與消費者權益訊息，正為客戶重新預訂我們及其他航空公司的航班。」