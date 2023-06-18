汐止童尿檢複驗「未檢出」！家長不同意　衛福部用這法條公開結果

▲醫福會執行長林慶豐。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

新北幼兒園餵藥案延燒，同一集團汐止私立幼兒園一幼童尿液檢出微量苯二氮平類（BZD）藥物反應，部立台北醫院委託台北榮總複驗。醫福會執行長林慶豐今（18）日公布檢驗結果，是用有疑慮的尿液檢體，送到台北榮總設備儀器下重新檢驗，報告確認「未檢出」，最後結果也判定「未檢出」，請家長們放心。

苯二氮平（BZD）檢驗數值在200 ng/ml以下均為陰性，汐止幼童首次驗出20 ng/ml，送其他實驗室複驗後又驗出29 ng/ml，遠高於其他11人的1 ng/ml以下，雖依然為陰性解讀，但因數值較高，家長已同意複驗，由部立台北醫院委託具食藥署認證的台北榮總藥物濫用實驗室檢驗，並於昨晚得出檢驗結果。

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台北榮總內科部臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌中午受訪時卻指出，台北榮總周五上午收到檢體後，是以「特急件」處理，使用液相層析串聯質譜儀檢測，花了1天多完成檢驗，並於昨日傍晚將結果交給部立台北醫院，相關結果將於由院方對外說明。

衛福次長王必勝接受媒體聯訪時坦言，昨晚收到口頭報告後有先通知家長，但家長以牽涉個資且未來要走法律程序為由，「強烈不准我們把檢驗公開」，衛福部至今已經了3通電話溝通，也提出去辨識化等處理方式，但家長依然不同意，衛福部已諮詢法律專家，於下午3點公開複驗結果。

林慶豐表示，家長至今仍不願意公開，理由為希望於透過司法體系進行調查，也不願個資揭露後，造成孩童二度傷害。

林慶豐強調，根據《醫療法》第72條，「醫療機構及其人員因業務而知悉或持有病人病情或健康資訊，不得無故洩漏。」但經諮詢法務部後，決定用《個資法》第6條第4款，「公務機關或學術研究機構基於醫療、衛生或犯罪預防之目的，為統計或學術研究而有必要，且資料經過提供者處理後或經蒐集者依其揭露方式無從識別特定之當事人。」先行公開檢驗結果，之後會持續與家長溝通。

幼兒園餵藥案引起家長恐慌，衛生福利部責成部立台北醫院專案協助相關檢驗與衍生醫療，6月8日至6月17日共86名家長帶孩童就醫，已有56人巴比妥、苯二氮平等9項藥物檢驗全為陰性，另有17人檢驗中。台北醫院目前也接到110名家長諮詢電話，希望進行毛髮檢測。