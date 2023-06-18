紐時：證據顯示「俄方炸毀烏克蘭水壩」　內部引爆破壞結構

▲新卡科夫卡水壩位於烏克蘭南部的赫爾松地區。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

烏克蘭新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）6日遭炸毀，導致下游氾濫成災，迄今累計16死31人失蹤。而《紐約時報》最新報導指出，已有證據顯示，正是俄羅斯從內部引爆，導致水壩潰堤。

《紐約時報》引述工程及爆炸專家說法報導，其調查發現，一枚炸藥在水壩混凝土基座的通道中引爆，因而摧毀結構，「證據清楚表明，水壩是由控制它的一方、也就是俄羅斯，引發爆炸而毀壞。」另一個協助烏克蘭檢方調查的國際法律專家團隊16日也表示，初步調查發現，這起爆炸「極度可能」是俄方安置的爆炸物導致。

▲水壩被潰堤後，赫爾松大片區域民宅被淹沒。（圖／達志影像／美聯社）



工程師表示，唯有在水壩徹底排水後進行全面檢查，才能重建整起事件的發生順序。另一種可能性是，「如果水壩設計不良，或者混凝土不符標準，從閘門傾瀉而下的水造成侵蝕，也可能導致故障，但工程師認為這不太可能。」

新卡科夫卡水壩被毀後，烏俄互相指責對方就是幕後黑手。基輔指控俄國為了阻止反攻而炸毀水壩，結果不僅破壞戰場，也淹沒農田與住宅區，更切斷至關重要的供水。莫斯科也指控烏克蘭破壞水壩及其水力發電廠，以切斷克里米亞的關鍵水源，並讓人們從「跌跌撞撞」的反攻轉移注意力。