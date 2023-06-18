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女地勤被吸進「飛機引擎」慘死！　航空公司判賠48萬

▲▼飛機,飛機引擎。（示意圖／CFP）

▲考特尼被捲入引擎後死亡。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／綜合外電報導

美國阿拉巴馬州蒙哥馬利地方機場（Montgomery Regional Airport）2022年跨年夜發生地勤人員遭降落飛機引擎吸入死亡的意外。該地勤人員所屬航空近日被認定未創造出安全的工作環境，導致員工暴露在可能被飛機吸入的危害中，因此判賠1萬5625美元（約新台幣48萬元），不過航空公司預計會提出異議。

綜合外媒報導，特使航空（Envoy Air）一架編號3408從德州達福國際機場（DFW International Airport）飛往蒙哥馬利地方機場的班機，2022年12月31日降落後不久，一名任職於皮埃蒙特航空（Piedmont Airlines）的34歲地勤人員考特尼（Courtney Edwards）在飛機還未完全關閉引擎的情況下，靠近機體，隨後便被捲入引擎內，當場死亡。

美國工作安全與保健局（Occupational Safety and Health Administration）近日對這起意外做出裁決，並認定考特尼所屬的皮埃蒙特航空沒有創造出安全的工作環境，使得員工暴露於可能會被吸入飛機並造成死傷的危害中，因此要求皮埃蒙特航空賠償1萬5625美元（約新台幣48萬元）。

▲▼地勤被「吸進」飛機引擎慘死 美航空下場出爐。（圖／取自推特）

▲考特尼死後留下3名子女。（圖／取自推特）

工作安全與保健局的調查報告中指出，身為降落客機翼尖瞭望員的考特尼，當時在飛機降落後未等到引擎完全熄火，就直接走向一顆正在低速運轉的渦輪風扇引擎前方，隨後就被強大的吸力吸進引擎中。

考特尼的同事指出，事發時考特尼正在機身的後方放置交通錐，然而待他發現時，考特尼已經快要跌倒在地，他隨即警告她後退，等待引擎完全熄火。另一名同事則說，他也看到考特尼試圖離開現場，但馬上就聽到一聲巨響，接著引擎停下，考特尼整個人被吸進去。

美國國家運輸安全委員會1月就曾公布初步調查報告，報告中指出，飛機落地前10分鐘與鄰近落地前，地勤人員曾經2度進行安全簡報，並要求所有工作人員在「客機引擎完全關閉、減速、信號燈滅」之前，不可以靠近引擎以及擺放交通錐。

發生意外的班機降落後，副機師曾在第一時間打開窗戶，並提醒地勤人員引擎仍在運轉。隨後機長也告知副機師，待關閉1號引擎且連接地上電源後，他才會關閉安全帶警示燈，然而不久後，機身卻突然猛地搖晃，警示燈亮起，1號引擎隨即停止運轉，這才發現有人被吸入引擎內。

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