男歌手高空驚魂！起飛30分鐘「艙門突彈開」　恐怖畫面曝

▲蒂艾里所搭乘的飛機,在起飛30分鐘後艙門突然彈開。(圖/推特/@aviationbrk)



記者王佩翊/編譯

南美洲知名歌手蒂艾里(Tierry)日前剛結束在巴西的巡演,並搭乘小型專機與樂團成員一同從巴西飛往薩爾瓦多,然而當他們在巴西上空飛行時,一扇逃生艙門卻突然彈開,強風瞬間吹進機艙內,所有乘客嚇得不知如何是好。其中一名乘客則拿出手機錄下整個驚險過程,而該架飛機最後成功迫降,而機上也無人受傷。

根據《鏡報》報導,在Instagram擁有700萬粉絲追蹤的知名歌手蒂艾里日前完成在巴西的演出後,12日和所有樂團成員一同從巴西聖路易斯搭機飛往薩爾瓦多,然而飛機起飛才不到30分鐘,機身後方的一扇緊急逃生艙門卻在飛行中突然彈飛,來自外部的強風瞬間灌入飛機內,嚇得包含蒂艾里在內的乘客不知該如何是好。

從乘客所拍攝的畫面可以看到,所有乘客嚇得不敢往艙門看,扭頭面向另一邊,試圖讓自己保持冷靜。所幸彈開的艙門附近並未坐人,而是用來擺放行李。

飛行員隨即讓乘客冷靜下來,並且在坎華·馬查多元帥國際機場(Hugo da Cunha Machado airport)緊急降落。所幸該起意外未造成任何人受傷,而航空調查人員目前仍在檢查飛機,以釐清詳細事發原因。

另一方面,南韓韓亞航空5月底也曾發生類似事件,一名坐在緊急逃生艙門附近的男子,在飛機降落時,突然打開艙門。當時機上一共載有194名乘客,有多人出現昏厥、呼吸困難的情況,隨後被送往醫院治療,而男子也馬上被警方逮捕。

The aircraft of Brazilian singer and songwriter Tierry safely lands at São Luís Airport after the cargo door opens in flight. pic.twitter.com/VIx79ABtdX