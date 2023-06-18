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紐時：俄軍從錯誤中學習　烏軍反攻更棘手

▲▼長期為路透社提供新聞影像的烏克蘭攝影記者李文（Maksim Levin）在俄烏戰爭中拍下的照片。（圖／路透）

▲俄烏戰爭迄今尚未停歇。（示意圖／路透，下同）

中央社基輔17日綜合外電報導

俄軍去年2月入侵烏克蘭以來曝露諸多戰力問題，但美國媒體指出在當前烏克蘭展開反攻之際，俄軍無論作戰準則、部隊協調和空中支援已見改進，恐讓整場戰爭更充滿變化。

「紐約時報」報導，一隊烏克蘭士兵離開裝甲運兵車僅幾分鐘後，前方林線就被俄軍砲火覆蓋，十多名前往加固戰壕工事的士兵因此受困數小時；1名士兵在任務報告裡憶稱「從沒看過這麼多火力，從如此多的位置發動攻擊」。

當時這場今年3月發生於烏東巴赫姆特（Bakhmut）的遭遇戰，烏軍1人喪生、9人受傷。任務報告稱俄軍「戰技與裝備均屬高水準」。

俄羅斯去年2月底入侵烏克蘭以來，頭一年大部分時間戰術毫無章法，但這場伏擊相較一年前，俄軍在耐性與紀律等各方面表現進步鮮明。

紐時訪談17名烏軍士兵、1名俄軍戰俘、多名軍官、援烏作戰外籍傭兵及西方官員，另檢閱文件和相關影片後，認為俄軍正從錯誤中汲取教訓進而適應烏方戰術。

▲▼ 俄羅斯軍隊,烏俄。（圖／路透）

例如，俄軍裝甲縱隊已不會再一頭撞進對方火力陷阱，部隊已更常使用無人機和試探性攻擊；俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）則靠改良戰術外加召募囚犯等可供消耗的人力，擊敗烏克蘭守軍。

烏軍在外界期待已久的大反攻裡已成為裝備精良、擁有更新通訊技術和美歐武器加持的勁旅，但俄軍也已改進防禦、火力協同與空中支援，讓當前戰況已與開戰之初截然不同。

西方官員表示，俄軍的進步很可能會使它們成為更強大對手，尤其當他們的角色轉為戰場上相對有利的守方。

俄軍越來越依賴被稱為「滯空攻擊彈藥」的自殺無人機與空投滑翔炸彈，反映出俄軍戰略創新的轉變。

烏克蘭無人機部隊指揮官格拉夫（Graf）說：「他們嘗試找出我方的連級、旅級的後方指揮所，並從遠距摧毀，盡可能打亂部隊通信。」

俄國空軍自侵烏以來出擊量能有限，如今也調整戰術和彈藥，包括使用滑翔炸彈，這可從更遠的距離外攻擊烏軍而不會危及自身。

雖然美方官員根據情報認為俄方能拿下巴赫姆特，很大程度是因瓦格納集團拿囚犯打人海戰術，但實地作戰官兵所見的情況卻非如此。

在巴赫姆特幫烏克蘭作戰的外籍傭兵表示，出現在戰場上的囚犯並不多，反而是瓦格納職業傭兵很能協調地面部隊和炮火攻擊烏軍陣地，然後迅速利用小隊從側翼包抄。

另從無人機監視和戰壕也能看出俄軍戰術的變化。

烏克蘭士兵說，俄羅斯戰壕已證明比烏軍建得更好；在3月份的烏軍任務報告裡稱俄軍掩體類似越戰期間「越共的蜘蛛式洞窟」，而且「深到令無人機難以發現」。

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