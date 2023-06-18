「殺手網站」接委託逾百件　真實用途曝

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「殺手網站」接委託逾百件　真實用途曝光

像模像樣的殺手網站，其實只是個釣魚網站。(圖/翻攝自網路)

▲像模像樣的殺手網站，其實只是個釣魚網站。（圖／翻攝自網路）

圖文／CTWANT

網路上有個「Rent-A-Hitman」的網站，該網站號稱自己可以在世界各國提供殺手服務，而開站至今，該網站也接受委託將近120件。但其實，整個網站都是詐騙，如果委託者的資料足夠明確的話，在接到委託的同時，網站管理員也會馬上報警。

根據《紐約郵報》報導指出，「Rent-A-Hitman」創立於2018年，原本負責的是網站的資訊安全工作，但可能是是宣傳文案上寫得太過不明確，讓人誤以為是一個「萬事屋」的網站。一直到有一天，該網站突然接收到聘用殺手的委託，這才讓網站管理員意識到問題很大。

但該網站管理員也沒有因此修改網站文案，而是更加強文案讓人誤會的程度。該網站管理員開始用這個網站進行「釣魚」，要求那些需要非法服務的人提供個人資訊、需求，屆時就會有專人與委託者碰面。而在取得委託人的個人資料後，該網站管理員就馬上報警，由警方出面與這些委託者碰面，並且順利逮捕他們。

報導中指出，單是在紐約附近，委託案件就多達120多件，網站創立以來有400多人曾經填寫過委託，其中大多數都是惡作劇，但有10%的案件會由警方介入處理。

在2月時，一名青少年表示希望能燒掉自己所在的學校，並且在校內進行大規模的屠殺，在接獲這起委託後，網站管理員就馬上報警，警方也很快地找到這名青少年，但紐約警方並未透露是如何處置該名發出死亡委託的青少年的。

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關鍵字：

詐騙網站殺手委託

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