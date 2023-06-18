美國大峽谷驚傳意外！　男1200公尺「U型天空步道」墜落當場身亡

▲美國亞利桑那州知名觀光景點大峽谷。（圖／記者陳致平攝）

記者陳致平／綜合報導

美國亞利桑那州知名觀光景點大峽谷發生一起駭人失足意外！5日一名男姓遊客從大峽谷天空步道觀景台墜落死亡，該處約4000英尺（約1220公尺高），救難人員接獲通報後搭乘直升機火速抵達現場，發現男子已明顯死亡。

根據福斯新聞報導，一名33歲男子從大峽谷天空步道（skywalk）墜落，該條步道供遊客俯瞰壯麗峽谷和科羅拉多河，是著名觀光景點。警長辦公室則表示，當天（5日）一早九點接獲意外通報，有人從4000英尺高處墜落，由於地勢險峻、救援困難，立刻派出繩索垂降搜救小隊搭乘直升機趕赴現場。

警長辦公室說明，當即派出2名繩索專家隨同直升機前往現場，確定該男子已經死亡，死者遺體隨後則被直升機運送到指揮所並轉移到Hualapai保留區，目前尚不清楚整起墜落事件是意外失足或輕生，原因有待進一步調查。

▲天空步道主體結構為U字型鋼柱，站在天空步道上可俯瞰科羅拉多河，是世界最高的空中走廊，不少遊客慕名到此欣賞大峽谷景緻。（圖／記者陳致平攝）

實際上，美國大峽谷天空步道是位於亞利桑那州的一個著名觀光景點，位於大峽谷西部的Hualapai印地安保留地，靠近皮奇斯普林斯（Peach Springs）。天空步道是一個具有馬蹄形狀的玻璃橋，寬約10英尺，向外延伸約70英尺超出大峽谷的邊緣。每年吸引世界各地的遊客到此觀光，遊客可以透過透明的玻璃地板，俯瞰峽谷下方4000英尺的特色景觀。

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