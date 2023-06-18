狼男「性侵外甥女4年」！女童12歲月經不來　檢查才知懷孕2月

▲女童自8歲起遭到舅舅性侵，直到12歲還因此懷孕。（示意圖，非當事人／CFP）



記者王佩翊／編譯

泰國武里南府一名43歲男子涉嫌自外甥女8歲起長期性侵她，並導致被害人在12歲時懷孕。而他甚至威脅女童稱，一旦對外透露此事，就會殺掉她，因此被害女童只能默默隱忍多年。然而直到女童12歲時，某天突然發現自己月經沒來，阿姨帶她去就醫後，才發現已經懷孕。

根據泰媒Thaiger報導，就讀小學六年級的女童自8歲起就遭到母親的哥哥性侵與虐待，儘管被害女童曾經向母親與阿姨求救，但是三人全都被嫌犯威脅，一旦將此事洩露出去，就會殺了她們。直到女童12歲時，發現自己月經沒來，阿姨終於忍無可忍，決定站出來保護外甥女。

她帶著女童到醫院就醫，並確認女童因為被嫌犯性侵而懷孕2個月，於是她與女童母親一同向警方通報多年來一直被隱藏的嫌犯惡行，並尋求幫助。經過警方調查，嫌犯自女童就讀小學二年級時便開始長期性侵她，犯行長達4年。

據悉，女童與母親、外婆一起住在嫌犯家隔壁，但是女童的73歲外婆表示，自己並不知道性侵一事。嫌犯的50歲妻子則堅稱，女童與其母親是在編造故事，因為她自2018年起與丈夫生活在一起，但對方都沒有表現出任何異樣行為。

男子目前已經被警方逮捕，並因猥褻兒童、性侵未成年人以及人身攻擊等罪名接受調查。