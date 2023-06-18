蘇丹首都喀土穆遭空襲17死　雙方同意停火72小時

▲蘇丹內亂自4月爆發至今仍未停歇。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

蘇丹政府軍與快速支援部隊（RSF）爆發的武力衝突自4月至今尚未停歇，人口密集的雅穆克區（Yarmouk）17日淪為空襲目標，25間房屋毀損，造成至少17人喪命，其中5名死者是孩童。在此之際，蘇丹兩軍又一次達成72小時停火協議，然而過去的停火均未能止戰。

綜合BBC、路透等報導，蘇丹兩軍開戰進入第3個月，政府軍在首都喀土穆（Khartoum）及鄰近城市恩圖曼（Omdurman）握有空中優勢，RSF則藏身在居民區，就在16日及17日，政府軍警告民眾遠離RSF占領的民宅，加大空襲力道，轟炸多個居民區。

喀土穆衛生部17日證實當地志願者的通報，有25間房屋毀損，包括5名孩童在內的17人死亡。此次空襲是針對貧困人口稠密區的最新一起攻擊行動，當地大多數民眾無法負擔撤離費用。

同日，蘇丹交戰雙方也達成停火協議，同意從當地18日上午6時起停火72小時。這次的停火協議由沙烏地阿拉伯及美國的調解方宣布，不過過往類似停火協議並未被遵守。

依據聯合國統計，這場戰事至少造成220萬名蘇丹人民流離失所，更讓飽受戰爭折磨的達佛地區陷入人道主義災難。死於戰爭的確切人數難以統計，但據信遠遠超過1000人，當中包括許多在交火中喪命的平民。