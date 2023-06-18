巴西南部暴雨淹水11死20失蹤　醫院泡水裡「病患躺船獲救」

▲消防隊把病患安置在船上。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西南部受到溫帶氣旋帶來的暴雨影響，南里約格蘭德州（Rio Grande do Sul，又譯南大河州）至少11人死亡，另有20人失蹤，醫療機構內部也出現淹水情況，消防隊展開救援，把病患安置在船上。當局發出土石流警報，各地在兩天內展開約2400次救援行動，派出直升機在淹水地區持續進行搜索，尋找失蹤者。

▲▼當地至少11人死亡，另有20人失蹤。（圖／路透，下同）

綜合路透、紐約時報等報導，依據官方統計，南里約格蘭德州至少有41個城市受災，超過2000人無家可歸，10多萬戶家庭與企業無電可用。在受災嚴重的馬基內市（Maquiné），當地降下的大雨破壞民宅，淹水情況嚴重，許多居民長途跋涉至避難所，尋找食物及乾的衣物。州政府人員檢查受損道路及橋樑，確認是否能重建通往受災嚴重地區的道路。

Batalhão de aviação da Brigada Militar salva homem e cão que estavam ilhados no município de Lindolfo Collor, no Vale dos Sinos. Resgate emocionante ocorreu nesta sexta. Veja! pic.twitter.com/cGi0aKsTvC — Governo do Rio Grande do Sul (@governo_rs) June 16, 2023

依據政府發布的救援影片，搜救隊員把一名男子與一隻狗救起拉到直升機，下方就是整片混濁黃水。另外，消防隊也在馬基內市以西約120公里的Sapiranga展開行動，在淹水的醫療中心救出病患。

巴西近年來發生多起嚴重風暴。巴西東北部2021年的洪災奪走至少20條人命，東南部2020年的暴雨造成至少47人死亡，超過1.8萬人撤離家園。