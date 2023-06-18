　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國務卿訪中「3大關鍵議程曝光」　可能會見習近平

記者吳美依／綜合報導

美國國務卿布林肯今（18）日抵達北京，展開為期2天的訪問。《美聯社》引述政府官員說法指出，他預期與中國外交部長秦剛、中共中央外事辦主任王毅會談，並且可能與中國國家主席習近平見面。BBC也整理出這次會談的3大關鍵議題。

▲▼ 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國外交部長秦剛。（圖／CFP）

▲中國外交部長秦剛與美國國務卿布林肯。（圖／CFP）

1、修補關係

布林肯是拜登政府2021年1月執政以來的最高階訪中官員，也是5年來第一位訪問北京的美國國務卿，這趟行程就是為了重建任何形式的外交互動。

不過，中方對此回應冷淡。在14日的美中外交首長通話中，秦剛向布林肯表示，近期美中關係惡化「誰是罪魁禍首非常明顯…美國應該尊重中國的關注議題，停止干預中國內政，並以競爭為名損害中國的主權、安全及利益發展。」

美方也淡化了任何重大聲明，國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）說，不要預期兩國的相處模式會有某種形式的突破或改變。BBC寫道，以外交術語來說，這趟訪問唯一「可交出」（deliverable）的成果就是這次會晤確實成真了。

▲▼ 美國國務卿布林肯出訪中國。（圖／路透）

▲布林肯已經抵達北京。（圖／路透）

2、緩解貿易衝突

拜登與中國的關係一開始就不太穩定，一部分是因為他不願取消川普實施的貿易措施，包括對中國商品課徵數十億美元進口關稅。在某些領域，拜登政府的施壓力道甚至更大，例如限制美國晶片出口至中國，維持美國在最先進電子產業的優勢。作為回應，北京也對美國最大半導體製造商美光科技實施禁令。

白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）認知到中國存在擔憂，但美國將捍衛並解釋迄今所做的一切，以及未來可能發生的事。

如果說美中註定在電腦技術領域發生激烈競爭，卻可能在非法藥物貿易領域有更多合作空間，華府希望限制進口用來製造吩坦尼（Fentanyl）的中製化學物質。吩坦尼是一種藥效比海洛因強上數倍的合成類鴉片止痛劑，過去7年在美國造成的用藥過量死亡率已經翻漲至3倍多。

▲▼中國間諜氣球。（圖／路透）

▲中國間諜氣球事件導致美中關係進一步惡化。（圖／路透）

3、避免戰爭

美中戰艦在台海及南海發生對峙，而在2月間諜氣球事件過後，有消息稱中國考慮向俄羅斯運送武器，立即用於烏克蘭戰場，令外界擔憂烏俄衝突恐怕演變為美中代理人戰爭。

如今，美國政府官員不再支持這些指控，消除2國之間特別有爭議的一大問題，但布林肯預期仍會重申警告，也就是如果中國向俄羅斯提供任何軍事及財政援助，將產生嚴重後果。

布林肯與其外交團隊表示，此趟訪問目標是為緊張局勢「降低風險」，第一步則是恢復溝通。但目前為止，實現更多目標可能是一項艱鉅任務。對拜登而言，更廣泛合作可能愈發困難，因為隨著2024年美國總統大選接近，華府的反中言論勢必升溫。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
激戰美髮師「雙腿瘀青」！　人妻撒嬌：你沒戴
盧秀燕跟風曬20歲照片！　網友：輾壓一線女星
快訊／台大前助理教授道歉了！　辭去所有教職
掃浴廁「鹽酸+漂白水」噴毒氣！　護理師：接到好幾個病患
瘦子怒了！　飆髒話直播：我知道你在看
女學生嚇到不敢進系館！　台師大副教授涉性騷　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國大峽谷驚傳意外！　男1200公尺「U型天空步道」墜落當場身亡

渣男狂發「小三性愛片」給老婆看　開3人群組曬恩愛逼離婚

蘇丹首都喀土穆遭空襲17死　雙方同意停火72小時

「殺手網站」接委託逾百件　真實用途曝

狼男「性侵外甥女4年」！女童12歲月經不來　檢查才知懷孕2月

巴西南部暴雨淹水11死20失蹤　醫院泡水裡「病患躺船獲救」

美國務卿訪中「3大關鍵議程曝光」　可能會見習近平

正宮點頭「讓老公娶小三」！婚後心機出招　她崩潰想離婚了

9歲女童遭老人性侵5次！淚訴「要做變性手術」變男生　母心碎

布林肯訪中　美議員致函籲「加訪台灣」展現支持

許傑輝錄影「戳女星胸部」來真的！　性騷閃辭《最大黨》..邰智源背12年鍋

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

女騎士路口衝出左轉撞公車　倒地遭輾命危急送醫搶救！

男用「蒲棒」裝熱狗整朋友　他咬下噴出一堆白絮笑翻

楊昇達遭「又摔又折」全程無表情XD　跌天堂路也沒叫..猛奪「淡定冠軍」

喬丹不玩了！921億出售黃蜂　當老闆13年僅3度晉級季後賽

北車旁建案「天降20噸鋼筋」砸車...畫面曝　工人急喊：完了！　

20230617星光雲！RUN新聞-ANNA SUI打造夏日香香美人

補班日局部大雨襲9縣市　下周一起高溫上看35度

美國大峽谷驚傳意外！　男1200公尺「U型天空步道」墜落當場身亡

渣男狂發「小三性愛片」給老婆看　開3人群組曬恩愛逼離婚

蘇丹首都喀土穆遭空襲17死　雙方同意停火72小時

「殺手網站」接委託逾百件　真實用途曝

狼男「性侵外甥女4年」！女童12歲月經不來　檢查才知懷孕2月

巴西南部暴雨淹水11死20失蹤　醫院泡水裡「病患躺船獲救」

美國務卿訪中「3大關鍵議程曝光」　可能會見習近平

正宮點頭「讓老公娶小三」！婚後心機出招　她崩潰想離婚了

9歲女童遭老人性侵5次！淚訴「要做變性手術」變男生　母心碎

布林肯訪中　美議員致函籲「加訪台灣」展現支持

半夜有嘆氣聲！「瓦斯桶柴」被搶床面壁生悶氣　聽這句話才氣消

誰來解釋一下？天使教頭認為大谷翔平去年MVP不輸賈吉

沾料派注意！吃北部粽多2匙醬「破600大卡」　加花生粉更胖

砂石車撞斷民宅結構柱　李四川：3天內做完鑑定！沒危險住戶才能回家

市長獎最老得主是她　每天花3小時通勤上學「73歲當大一新鮮人」

專訪／NMIXX反差感最大是她　訪台2場票賣光：心情像是飛上天

裁判改判不怕！　羅楹湲舉重古巴大獎賽勇奪2金1銀

美國大峽谷驚傳意外！　男1200公尺「U型天空步道」墜落當場身亡

渣男狂發「小三性愛片」給老婆看　開3人群組曬恩愛逼離婚

民調「慘輸柯文哲10%」淪老三　侯友宜：堅定選舉節奏與步伐

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

國際熱門新聞

WHO：有毒「兒童止咳糖漿」恐有未爆彈

21歲女大生剛畢業　遇性侵慘死新天鵝堡

27歲女殺母塞行李箱　法庭認罪了

YTR開藍寶堅尼飆速拍片撞車　5歲弟慘死

男子耳道遭11隻蟑螂入侵　醫揭床上壞習慣

美男逼3幼兒「排排站」射殺

點頭讓老公娶小三　正宮出招讓她崩潰喊退

影片曝！　拜登抱《慾望師奶》女星疑摸胸

女產死嬰丟馬桶沖走　棄屍罪不起訴

台灣男性「陰莖平均12.6cm」低於全球

28歲女假冒17歲高中生　上學1年才發現原因曝光

拜登：烏克蘭如欲加入北約　將無捷徑可走

女童遭性侵5次！淚訴「要做變性手術」　母心碎

上廁所被插隊！日女暴怒　拿防狼噴霧噴8旬嬤

更多熱門

相關新聞

布林肯抵北京　陸學者：中美「結束僵冷」

布林肯抵北京　陸學者：中美「結束僵冷」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日抵達北京，預計將與中國大陸外長秦剛、中共中央外事辦主任王毅會面。大陸學者吳心伯分析，布林肯此行談不上是破冰，只能說是中美願意結束前段時間的「僵冷狀態」。

知名眼科遭丟煙霧彈討債！2黑衣人被逮

知名眼科遭丟煙霧彈討債！2黑衣人被逮

砂石車撞民宅　北市半夜安置16人

砂石車撞民宅　北市半夜安置16人

抓到了！2嫌偷掃雷車「大鋼牙」得手1萬5全花光

抓到了！2嫌偷掃雷車「大鋼牙」得手1萬5全花光

布林肯訪中　美議員籲加訪台灣

布林肯訪中　美議員籲加訪台灣

關鍵字：

美中台美中關係中美關係兩岸台海南海影音

讀者迴響

熱門新聞

蕾菈節目強吻！統神忍3年認了「被性騷擾」

女友下班「內衣歪一邊」！男友一查怒告

楊丞琳演唱會門票傳遭「低價拋售」入座率曝光

許傑輝性騷連環爆　王月不忍撂重話

林志玲比基尼「渾圓雙球」炸出！濕身照辣翻

愛情長跑10年　58萬YTR「法國被求婚」！

「3星座」下半年苦盡甘來！第1名事業突破又發大財

有線電視用戶　全台一半家庭剪線

洗衣袋「2錯誤用法」曝！內行人驚吐：30%↑汗臭會跟回來

快訊／原民歌王萬沙浪過世！享壽74歲

錄取11人「只1人報到」！人資怒：年輕人在想什麼

為何大缺工「還有人待業？」　網揭1關鍵

丈夫手機存「大量小三裸照」！妻提告慘吞牢飯

快備份！　Google相簿封存檔案7／19起停用

買房要有女友名字！他嗆準岳父1句話　全場傻了

更多

最夯影音

更多
許傑輝錄影「戳女星胸部」來真的！　性騷閃辭《最大黨》..邰智源背12年鍋

許傑輝錄影「戳女星胸部」來真的！　性騷閃辭《最大黨》..邰智源背12年鍋
工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

女騎士路口衝出左轉撞公車　倒地遭輾命危急送醫搶救！

女騎士路口衝出左轉撞公車　倒地遭輾命危急送醫搶救！

男用「蒲棒」裝熱狗整朋友　他咬下噴出一堆白絮笑翻

男用「蒲棒」裝熱狗整朋友　他咬下噴出一堆白絮笑翻

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面