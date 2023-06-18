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27歲女峇里島「殺母塞行李箱」棄屍計程車　法庭認罪了　

▲▼美國女子麥克（Heather Mack）於2015年因謀殺母親並將遺體塞進印尼峇里島的一個手提箱而與男友一起入獄，她在服完10年刑期的大部分刑期後於週五獲釋。（圖／路透）

▲美國女子麥克（Heather Mack）2015年跟男友謀殺母親，還將遺體塞進行李箱棄屍在計程車上。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國一名被稱為「行李箱殺手」的女子麥克（Heather Mack）17日坦承，2014年在印尼峇里島與當時的男友舍費爾（Tommy Schaefer）共謀殺死了自己的母親，並一起將母親的遺體塞進行李箱內，接著把行李箱丟棄在計程車後逃離現場。

綜合外媒報導，當時年僅19歲的麥克2015年與62歲母親希拉（Sheila von Wiese-Mack）、男友舍費爾一起前往印尼峇里島渡假，不料希拉在當地一間五星級酒店內與舍費爾發生爭吵，舍費爾情緒失控之下，用水果盤把希拉打死。

麥克事後與舍費爾一起將希拉的遺體塞進行李箱內，接著把裝有遺體的行李箱丟棄在計程車後逃離現場，不料事件很快被印尼警方發現並偵破，兩人還來不及離開印尼就遭到警方逮捕。

舍費爾被逮捕後坦承殺人，表示自己的行為是為了自衛，因為希拉對女兒的懷孕感到不滿。印尼檢方調查後認為，身為黑人的舍費爾是因為遭希拉以種族歧視言語汙辱，才會憤而殺人。

事件經印尼法院審理後，舍費爾被依謀殺罪判處18年徒刑，而麥克則被依罪名較輕的協助謀殺罪判處10年徒刑。麥克坐牢期間曾產下一女，由於服刑期間表現良好，最後只服刑了7年就獲釋，並於2021年返回美國。

麥克回到美國後，馬上被美國警方逮捕，根據美國司法部的起訴書，麥克被指控犯下共謀罪，以及其他在印尼未被起訴的罪行。麥克於17日認罪，法庭將在今年12月判刑，屆時她恐將面臨28年徒刑。

美國憲法雖然禁止雙重追訴（一罪兩罰），但這項限制不適用於當事人已在一個國家受審服刑，然後又在另一個國家被追訴的情況。其實我國刑法也有類似規定，根據中華民國刑法第7條規定，我國公民在國外犯罪，若最輕本刑為3年以上有期徒刑者，即使在國外已經被判刑入獄，回國後一樣要面臨審判。

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