去年才出席國葬　拜登演講詭異喊「天佑女王」！台下超困惑

▲ 拜登出席全國安全社區峰會發表演說。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登16日在康乃狄克州發表有關槍枝管制的演說，最後卻疑似口誤，以一句「天佑女王」收尾，令現場聽眾和記者都十分困惑。

綜合《紐約郵報》等美媒，拜登16日在康州「全國安全社區峰會」（National Safer Communities Summit）上發表演說，呼籲加強槍枝管制，約半小時的演講最後卻吐出一句「天佑女王，老兄」（God save the Queen, man），令許多人一頭霧水。

《天佑女王》是英國已故女王伊莉莎白二世統治時期的國歌，而她在去年9月逝世，拜登也親自赴倫敦出席國葬。女王的兒子查爾斯三世繼承王位後，國歌也改為《天佑國王》。

《達拉斯晨報》記者吉爾曼（Todd Gillman）撰文報導當時狀況，「有些人問我拜登為什麼會這麼說，我不知道，其他記者團人員也不知道。」白宮發言人道爾頓（Olivia Dalton）當天稍晚則稱，拜登當時是在「對人群中的某個人發表評論」。

高齡80歲的拜登先前也曾發生類似的口誤情形，去年9月在會議上致詞時不斷尋找一名車禍身亡的女議員瓦洛斯基（Jackie Walorski），還向觀眾席喊道，「妳在嗎？」但他在1個月前就曾為她的死亡公開表示哀悼，令外界質疑拜登的精神狀態。