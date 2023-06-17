佛洛伊德遭警壓頸9分鐘亡　美司法部調查出爐：過度用武、歧視非裔

▲美國非裔男子佛洛伊德之死在全球多國引發BLM示威運動。（圖／路透）

文／中央社

美國司法部針對白人警察殺害非裔男子佛洛伊德案進行兩年調查，今天發布報告稱明尼阿波利斯警察經常過度使用武力並歧視非裔與美國原住民。

路透社報導，美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）公布調查結果時說，明尼阿波利斯市著手改革明尼阿波利斯警察局（Minneapolis Police Department），已經同意接受可能為期數年的聯邦監督。

早在佛洛伊德遭白人警官蕭文（Derek Chauvin）以膝蓋壓頸超過9分鐘致死前，社區長期以來就在抱怨警方普遍濫用權力，這份措辭嚴厲的89頁報告證明社區投訴屬實。

賈蘭德在明尼阿波利斯市聯邦法院舉行的記者會上說：「我們發現明尼阿波利斯警察局經常過度使用武力，經常是在沒有必要的情況下使用武力，包括不公正地使用致命武力與不合理地使用電擊槍。」

調查發現，警察經常侵犯居民的憲法權利。儘管明尼阿波利斯市下令禁用，他們仍使用可能致命的頸部壓制手法，並在沒有立即威脅的情況下朝民眾開槍。

其他調查結果包括，警察看到同事過度使用武力、歧視有行為健康問題的人，以及違憲報復抗議群眾與記者時，他們通常不會出面干預。

▲民眾為佛洛伊德獻花悼念。（圖／路透）

賈蘭德與市長佛雷（Jacob Frey）和其他市政官員一同召開記者會，賈蘭德說：「我們觀察到許多明尼阿波利斯警察局的警察帶著專業精神、勇氣與尊重完成他們的艱難工作，但我們看到的模式與做法讓佛洛伊德遭遇的不幸變成可能。」

司法部民權司是在2021年4月對此案展開調查。此前，涉案的警察蕭文因為遭控謀殺佛洛伊德遭到定罪，蕭文在遭銬上手銬的佛洛伊德乞求饒命時，以膝蓋壓住他的頸部，導致他後來在地上奄奄一息。

佛洛伊德2020年5月遇害的過程，被路人以手機拍下，影片在全美掀起抗議浪潮，民眾譴責警察行徑殘暴、刑事司法體系存在種族歧視。在明尼阿波利斯市，抗議群眾破壞政府財產，包括一棟警察分局遭人縱火。