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警察節帶一籃蘋果出門　「姐啊管區來看妳了」大甲警低調行善

記者鄧木卿／台中報導

6月15日是警察節，大甲警分局大甲派出所員警陳明鴻沒有在所內慶祝，反而一大早就提著一籃蘋果外出，所長李建興心想，明明是查戶口勤務為何提水果？於是尾隨查看搞什麼名堂，原來陳員利用查戶口之餘，關懷轄區內20多名獨居長輩，視如親人，已默默的送了3年了，不僅民眾感激在心，連所長也感動不已。

▲▼「姐啊，管區來看妳了」，大甲員警陳明鴻利用查戶口之餘，也訪視獨居老人，視如親人的關懷。（圖／大甲分局提供，下同）

▲▼「姐啊，管區來看妳了」，大甲員警陳明鴻利用查戶口之餘，也訪視獨居老人，視如親人的關懷。（圖／大甲分局提供，下同）

▲▼「姐啊，管區來看妳了」，大甲員警陳明鴻利用查戶口之餘，也訪視獨居老人，視如親人的關懷。（圖／大甲分局提供，下同）

「姐啊，妳好，管區來看妳了」、「今天身體有沒有更勇健」、「記得多曬太陽」，陳明鴻在巷弄之間熟門熟路的穿梭，這條小巷，他已走了多年，不僅因為勤查戶口，更是如同社工人員一般經常訪視獨居老人。

▲▼「姐啊，管區來看妳了」，大甲員警陳明鴻利用查戶口之餘，也訪視獨居老人，視如親人的關懷。（圖／大甲分局提供，下同）

98歲的陳阿嬤一聽到陳員的聲音，馬上賣力地撐起顫抖的雙膝，滿臉笑容的站起身來，並順勢挪出板凳，招呼他坐下，2人就像嬤孫一樣，閒話家常。

▲▼「姐啊，管區來看妳了」，大甲員警陳明鴻利用查戶口之餘，也訪視獨居老人，視如親人的關懷。（圖／大甲分局提供，下同）

陳員短暫寒暄之後離去前，不忘叮囑阿嬤「重要的電話號碼要放在電話機旁，記得有事就打給管區、打給里長」。

陳員表示，他管區內的獨居老人，有的是膝下無子女，有些則是子女在外打拼，久久才能回家，對於這些獨居長者所面臨的生活焦慮與寂寞，他非常理解和同情，因此他希望自己的關心與歡樂能傳遞給他們，他是大甲在地人，要為這片鄉土盡上心力，讓自己的家鄉更好。「帶上自己的陽光讓周圍光亮」。

大甲派出所長李建興表示，當天的尾隨跟拍，完全是偷拍的，當然最後還是被機敏的同事識破，原來，他有個這麼低調又有愛心的同事，尤其是多數員警查完戶口就回所休息，很少像他又去探訪獨居老人，連里長伯都稱讚做得比他好，令人敬佩。

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