希臘750人船難！恐海警隊「拉繩」釀禍　聯合國：多達500人仍失蹤

▲約750名移民搭船在希臘外海遇難。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

一艘據悉載滿750名移民的漁船14日凌晨在希臘西南部外海翻覆，現已累計78人死亡。聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）表示，目前仍有多達500人下落不明，包含大量婦女與兒童，沉船意外也凸顯將人口販運者繩之以法的必要性。部分倖存者描述，在漁船翻覆前，希臘海警隊曾拉繩到船上。

根據BBC報導，OHCHR發言人勞倫斯（Jeremy Laurence）表示，在這場造成78人死亡的「可怕悲劇中」，大量婦孺失蹤，目前仍有多達500人下落不明，令人震驚的生命損失凸顯查緝人口販子的必要性，但目前「法律與人道主義上」的當務之急仍是海上搜救。這份OHCHR與國際移民組織（IOM）的聯合聲明強調，任何搜索與救援都必須執行，以防更多人命損失。

▲希臘移民船沉沒意外中，18歲的敘利亞倖存者穆罕默德（Mohammad）在卡拉馬塔港（Kalamata）與從荷蘭來接他的兄弟重逢時落淚。（圖／路透）

有生還者稱，這艘移民船上共有750人。希臘看守政府總理薩爾馬斯（Ioannis Sarmas）表示，將就「真實事實與技術判斷進行徹底調查」，以確定沉船肇因。此前，有報導指出，這艘船在凌晨2點沉沒的原因是海岸警衛隊在船上繫了一根繩子，但希臘官員否認了一系列相關報導。

起初希臘海岸警衛隊表示，他們與這艘漁船保持了「謹慎的距離」，但希臘媒體引述消息人士稱，在沉船前3小時，也就是前一天晚間11點左右，海警曾在船上綁繩，以便檢查情況，但漁船乘客解開了繩子，繼續往北駛向義大利。

後來希臘政府發言人西亞坎塔里斯（Ilias Siakantaris）才證實，海警曾用一根繩子固定自己並靠近看看他們是否需要幫忙，但他強調「沒有繫錨鏈（用於繫泊或拖曳船舶的粗繩），這表明沒有人試圖拖船或繫船。他們拒絕了，說『不需要幫助，我們要去義大利』，然後繼續趕路。」但海警強調，此後巡邏人員就已撤開並在近距離觀察。

▲希臘海岸警衛隊6月14日於卡拉馬塔港，工作人員正在搬運移民船沉沒意外中罹難的死者遺體。（圖／路透）

迄今獲救的104人中有2名倖存者分別向希臘地方議員、前總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）敘述，可能是海警隊在漁船上繫了一根繩子才導致翻覆沉沒，說法不謀而合。其中一人說，海警隊試圖把他們往左邊拖，船不知為何往右傾，突然就沉了。另一人則表示，海警隊要求漁船跟隨在後，隨後扔了一根繩子，由於不知道怎麼拉繩子，漁船開始左右搖晃，海警船開得太快，他們的船已在左側搖來晃去，這就是沉船原因。

根據希臘電視台（Greek TV）報導，包括幾名埃及人在內共9人因涉嫌人口販運被捕。希臘紅十字會的志願救援醫生瓦席拉科司（Georgios Vasilakos）告訴BBC，倖存者中並沒有婦女和兒童，因為有倖存者說「所有婦孺都被隔離在甲板下」，這也是為何船會迅速傾覆，他們也無法及時逃生的原因。另外，據稱在沉船前，船上的移民至少已喝了兩天的海水。

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