　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

希臘750人船難！恐海警隊「拉繩」釀禍　聯合國：多達500人仍失蹤

▲▼移民遇難後被救起的倖存者，在庇護所內等待安置。（圖／路透）

▲約750名移民搭船在希臘外海遇難。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

一艘據悉載滿750名移民的漁船14日凌晨在希臘西南部外海翻覆，現已累計78人死亡。聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）表示，目前仍有多達500人下落不明，包含大量婦女與兒童，沉船意外也凸顯將人口販運者繩之以法的必要性。部分倖存者描述，在漁船翻覆前，希臘海警隊曾拉繩到船上。

根據BBC報導，OHCHR發言人勞倫斯（Jeremy Laurence）表示，在這場造成78人死亡的「可怕悲劇中」，大量婦孺失蹤，目前仍有多達500人下落不明，令人震驚的生命損失凸顯查緝人口販子的必要性，但目前「法律與人道主義上」的當務之急仍是海上搜救。這份OHCHR與國際移民組織（IOM）的聯合聲明強調，任何搜索與救援都必須執行，以防更多人命損失。

▲▼希臘移民船沉沒意外中，18歲的敘利亞倖存者穆罕默德（Mohammad）在卡拉馬塔港（Kalamata）與從荷蘭來接他的兄弟重逢時落淚。（圖／路透）

▲希臘移民船沉沒意外中，18歲的敘利亞倖存者穆罕默德（Mohammad）在卡拉馬塔港（Kalamata）與從荷蘭來接他的兄弟重逢時落淚。（圖／路透）

有生還者稱，這艘移民船上共有750人。希臘看守政府總理薩爾馬斯（Ioannis Sarmas）表示，將就「真實事實與技術判斷進行徹底調查」，以確定沉船肇因。此前，有報導指出，這艘船在凌晨2點沉沒的原因是海岸警衛隊在船上繫了一根繩子，但希臘官員否認了一系列相關報導。

起初希臘海岸警衛隊表示，他們與這艘漁船保持了「謹慎的距離」，但希臘媒體引述消息人士稱，在沉船前3小時，也就是前一天晚間11點左右，海警曾在船上綁繩，以便檢查情況，但漁船乘客解開了繩子，繼續往北駛向義大利。

後來希臘政府發言人西亞坎塔里斯（Ilias Siakantaris）才證實，海警曾用一根繩子固定自己並靠近看看他們是否需要幫忙，但他強調「沒有繫錨鏈（用於繫泊或拖曳船舶的粗繩），這表明沒有人試圖拖船或繫船。他們拒絕了，說『不需要幫助，我們要去義大利』，然後繼續趕路。」但海警強調，此後巡邏人員就已撤開並在近距離觀察。

▲▼希臘海岸警衛隊6月14日於卡拉馬塔港，工作人員正在搬運移民船沉沒意外中罹難的死者遺體。（圖／路透）

▲希臘海岸警衛隊6月14日於卡拉馬塔港，工作人員正在搬運移民船沉沒意外中罹難的死者遺體。（圖／路透）

迄今獲救的104人中有2名倖存者分別向希臘地方議員、前總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）敘述，可能是海警隊在漁船上繫了一根繩子才導致翻覆沉沒，說法不謀而合。其中一人說，海警隊試圖把他們往左邊拖，船不知為何往右傾，突然就沉了。另一人則表示，海警隊要求漁船跟隨在後，隨後扔了一根繩子，由於不知道怎麼拉繩子，漁船開始左右搖晃，海警船開得太快，他們的船已在左側搖來晃去，這就是沉船原因。

根據希臘電視台（Greek TV）報導，包括幾名埃及人在內共9人因涉嫌人口販運被捕。希臘紅十字會的志願救援醫生瓦席拉科司（Georgios Vasilakos）告訴BBC，倖存者中並沒有婦女和兒童，因為有倖存者說「所有婦孺都被隔離在甲板下」，這也是為何船會迅速傾覆，他們也無法及時逃生的原因。另外，據稱在沉船前，船上的移民至少已喝了兩天的海水。

►希臘移民船沉沒「艙內塞滿100名兒童」尚未尋獲　死亡數恐達數百

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
他加油站借廁所　直接「ㄘㄨㄚˋ在小便斗」員工怒了
除濕機「做錯1件事」早晚釀火災！　台電示警：一定要小心
陸童拿氫氣球砸吹風機！媽瞬間遭火球吞沒　驚悚畫面曝
楊丞琳後台更衣「鏡頭沒關」！　60秒畫面全播出
蕭敬騰遭影射嗑藥！驗毒報告結果出爐
快訊／北市「工地爆模」19樓噴出水泥　1人淋泥漿雨受傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

34歲女產下死嬰「丟馬桶沖走」　遺棄屍體罪竟不起訴

有毒「兒童止咳糖漿」恐有未爆彈！　WHO：正與6國追查中

等紅燈突遭黑人槍擊！壽司店老闆夫妻徒留2歲子　懷美國夢刻苦創業

眼腫、駝背、手變爪！繼續在家工作　專家估77年後人類長這樣

去年才出席國葬　拜登演講詭異喊「天佑女王」！台下超困惑

希臘750人船難！恐海警隊「拉繩」釀禍　聯合國：多達500人仍失蹤

YTR開藍寶堅尼飆速拍片！3母子遭迎面狠撞　「5歲弟慘死」2重傷

佛洛伊德遭警壓頸9分鐘亡　美司法部調查出爐：過度用武、歧視非裔

布林肯致電南韓外長　贊同南韓發展「成熟且互相尊重」的韓中關係

他爽被女舞者「下體撞臉」！下秒手臂直接反折　恐怖畫面曝

狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

板橋手搖飲店傳氣爆！　現場一片狼藉4人送醫

可以代班了！貓皇站超挺　朋友笑喊：你家養狐獴？

小六童偷錢買零食請麻吉吃　街頭流浪9小時！暖警助返家

陳柏惟被女志工指控性騷擾　道歉：沒資格成民代候選人

5億生持黑令旗 酆都大帝乩身喊話 ｜20230616ET午間新聞

34歲女產下死嬰「丟馬桶沖走」　遺棄屍體罪竟不起訴

有毒「兒童止咳糖漿」恐有未爆彈！　WHO：正與6國追查中

等紅燈突遭黑人槍擊！壽司店老闆夫妻徒留2歲子　懷美國夢刻苦創業

眼腫、駝背、手變爪！繼續在家工作　專家估77年後人類長這樣

去年才出席國葬　拜登演講詭異喊「天佑女王」！台下超困惑

希臘750人船難！恐海警隊「拉繩」釀禍　聯合國：多達500人仍失蹤

YTR開藍寶堅尼飆速拍片！3母子遭迎面狠撞　「5歲弟慘死」2重傷

佛洛伊德遭警壓頸9分鐘亡　美司法部調查出爐：過度用武、歧視非裔

布林肯致電南韓外長　贊同南韓發展「成熟且互相尊重」的韓中關係

他爽被女舞者「下體撞臉」！下秒手臂直接反折　恐怖畫面曝

直擊／2大咖AV女優現華山！人造人合體爆乳美少女　40粉絲聞香臉紅

古林睿煬先發8局無失分生涯代表作　統一獅1比0勝富邦悍將

新北確保機組功能順暢　中原抽水站18日20時蓄水試抽

楊丞琳唱一半「突然聽不到」盲唱《理想情人》：我應該得罪誰了

狂被問朱學恆性騷事件　純欲系網美：打探八卦也是一種騷擾

MotoGP／杜卡迪包冠亞軍「小馬痛失王者頭銜」德國站周六速報

曾雅蘭穿比基尼被斥「做媽媽還穿這樣」　自信反擊：我就當你是羨慕

34歲女產下死嬰「丟馬桶沖走」　遺棄屍體罪竟不起訴

突洗澡傳語音！狂揪男友「6劈腿跡象」　女冷笑喊蠢：老娘不要了

Angelababy「腳指甲太長」被嫌邋遢　親出面求修圖：給我P個美甲

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

國際熱門新聞

21歲女大生剛畢業　遇性侵慘死新天鵝堡

男子耳道遭11隻蟑螂入侵　醫揭床上壞習慣

台灣男性「陰莖平均12.6cm」低於全球

YTR開藍寶堅尼飆速拍片撞車　5歲弟慘死

28歲女假冒17歲高中生　上學1年才發現原因曝光

17歲女開車睡著　車上4家人一起墜崖死亡

他3.13秒解魔術方塊　破世界紀錄

德出土3000年青銅劍「還在發光」保存完好

20歲妹飯店內工作！遭外籍客拉進房性侵

上廁所被插隊！日女暴怒　拿防狼噴霧噴8旬嬤

哈利、梅根Spotify腰斬　節目解約

太渣！她婚前才知未婚夫真面目崩潰分手

人夫自曝「婚姻幸福秘訣」：定期偷吃

遊日注意！　他戴「金項鍊」竟被當罪犯看待

更多熱門

相關新聞

希臘移民船沉沒　艙內塞滿100名兒童

希臘移民船沉沒　艙內塞滿100名兒童

一艘據信載滿750人的漁船14日凌晨在希臘西南部外海翻覆，目前累計78死104人獲救，其餘乘客下落不明，讓外界擔憂恐達數百人罹難，成為地中海近年最慘重船難。根據倖存者說法，船艙內擠滿婦女及多達100名兒童，這些人迄今仍未被尋獲。

希臘移民船沉沒增至79死！　死亡人數恐大攀升

希臘移民船沉沒增至79死！　死亡人數恐大攀升

移民船沉沒希臘外海至少78死

移民船沉沒希臘外海至少78死

台灣船長到香港走私遇船難　竟A死亡船員安家費

台灣船長到香港走私遇船難　竟A死亡船員安家費

20歲妹在海裡被性侵　男扯她衣想硬上

20歲妹在海裡被性侵　男扯她衣想硬上

關鍵字：

希臘移民船船難漁船翻覆沉船事件沉船意外

讀者迴響

熱門新聞

許傑輝「戳胸部」來真的！

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

錄取11人「只1人報到」！人資怒：年輕人在想什麼

21歲女大生剛畢業　遇性侵慘死新天鵝堡

快訊／汐止離婚夫妻詭墜樓　2人骨折慘死

快訊／正宮摸透黃健瑋豐富情史　力挺老公沒犯罪

小賴和製作人關門錄音「傳不明喘氣聲」被正宮抓包

獨／僅花50元爽抱4.08億！大樂透頭獎幸運兒現身　中獎彩券曝

「在不瘋狂」前團員唐婷婷宣布離婚！

男蹲坐賣場廁所「頭垂地」死亡

快備份！　Google相簿封存檔案7／19起停用

管理費月收77萬「社區快破產」　住戶慌到求救

蕾菈節目強吻！統神忍3年認了「被性騷擾」

男子耳道遭11隻蟑螂入侵　醫揭床上壞習慣

女友下班「內衣歪一邊」！男友一查怒告

更多

最夯影音

更多
狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼

狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼
駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面