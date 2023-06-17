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眼腫、駝背、手變爪！繼續在家工作　專家估77年後人類長這樣

眼腫、駝背、手變爪！員工繼續WFH會怎樣？　專家估77年後人類長相變這樣

▲ 長期在家辦公的人，到了2100年會變什麼樣子，科學家做出了預測跟模擬。（圖／翻攝自Furniture At Work）

圖文／CTWANT

過去幾年因為新冠肺炎大流行，許多產業為了兼顧防疫與工作，開放讓原本習慣進入公司場域辦公的上班族，改成實行在家工作（Work From Home）的就業模式。現在疫情已過去，許多企業主紛紛萌起，給予員工更加彈性的工作型態想法，增加員工在家工作的天數，似乎也不失為是減少企業硬體開支的方法，但有科學家模擬了，如果本該進辦公室上班的員工，持續WFH上班到2100年，會是什麼樣子？結果發現長期在家工作的人類，除了體態肥胖，還會有眼腫、駝背，手變成像爪子一樣的長相變化。

根據《每日郵報》等外電報導，有科學家根據利茲大學的研究發現，有高達三分之一的英國家庭工作者，在家中上班時，沒有專門的工作空間，因此該團隊創建了一個名叫安娜（Anna）的模特兒，模擬長期在家進行遠端工作的人，臉蛋、身形會有什麼變化。

研究發現，長期在家遠端工作的人，多半在家中因為沒有合適的工作場所，有人在床上上班，有人可能使用著不合姿勢習慣的電腦、座椅跟桌子，長久下來可發現，安娜（Anna）除了體態變得擁腫肥胖、臀部變寬、整個人肩膀抬起、駝背；且因為整天都盯著螢幕工作，長期下來眼睛發紅，腫脹；而長時間手蜷縮在滑鼠上，導致手指捲曲，變成永久的爪子的樣貌。

而因為長期窩在家中，以不正確的姿勢辦公，又減少出門與他人互動頻率，也可發現模特兒安娜（Anna）會出現焦慮和抑鬱等問題，連帶導致自身的免疫系統變弱。

聯合醫學教育創始人布萊恩克拉克就提醒，「遠端工作者應該定期休息，伸展和移動身體，以避免背部和頸部疼痛」。科學家並提到，雖然這個模擬可能有點極端，但希望可以藉此給在家工作者一個提醒，在家工作之餘，還是要為自己的健康，以及與社會的連結多做努力，才不會在享受方便與自由的同時，犧牲了自身的身心健康。

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