唐鳳訪英「傳會晤英國安全大臣」！　路透：打破傳統外交政策

▲ 唐鳳於英國當地時間15日出席倫敦科技週。（圖／數位部提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣數位發展部長唐鳳率團出訪英國，據知情人士透露，她14日在當地會晤英國安全事務國務大臣董勤達（Tom Tugendhat），打破英國高層官員不與台灣官員會見的傳統外交政策，有激怒北京的風險。

《路透社》指出，英國僅與北京有正式外交關係，但在台北設有實質大使館。雖然英國初級官員會與台灣部長會談，但依照慣例，高級官員不會會見台灣官員。而了解會談狀況的知情人士透露，董勤達與唐鳳的會談內容與共同安全利益有關。

對中國行為感到憂慮的民主國家議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）執行董事裴倫德（Luke de Pulford）指出，據他所知，這是首度有英國內閣大臣與台灣部長會面，「這非常令人樂見，並傳達出正確訊息。應該恭喜安全大臣頂住來自其他部門的壓力，開創新的先例，現在所有大臣都可以效仿他。」

幾名在職官員及部門不願透露會議內容，證明這場會晤的敏感性。英國內政部發言人則表示，「我們通常不會對部長級私人會議發表評論。」唐鳳辦公室也拒絕回應。