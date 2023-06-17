不是巴赫姆特！戰火重心南移「轉向馬力波」　烏官員曝反攻進展

▲ 烏東巴赫姆特先前是這場戰爭最血腥的戰場。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭官員表示，烏俄戰爭重心已經從東部城鎮巴赫姆特轉移至通往南部港市馬力波（Mariupol）的方向，烏軍同時朝多個方向推進，正緩慢擊退俄軍。

綜合《衛報》及《路透》，烏克蘭副國防部長馬里亞爾（Hanna Maliar）在Telegram發文表示，戰爭最活躍的戰場不再是頓內茨克東部巴赫姆特（Bakhmut）周圍，而是在該國南部，尤其是往沿海城市別爾江斯克（Berdiansk）及馬力波的方向。

她指出，「如果說（反攻）第一周的焦點在東部，現在我們看到戰鬥正往南部轉移，最活躍的地區是別爾江斯克及馬力波。敵人在東部發動所有力量阻擋我方進攻，集結兵力阻止我們。他們在南部不是很成功。」

馬里亞爾說明，烏軍在南部同時向多個方向推進，「事實上，我們的部隊在所有地區都取得戰術上的成功。他們正逐步推進，目前每個方向的進展都達到2公里」；至於損失情形，「在巴赫姆特地區，俄羅斯死亡人數是烏克蘭的9倍，在南部則是烏克蘭人的5.3倍。」

此前，基輔15日宣布，發動反攻逾一周以來已經收復約100平方公里領土。烏軍在塔夫里亞（Tavriia）南部地區的指揮官塔爾納夫斯基（Oleksandr Tarnavskyi）則聲稱，該地區過去1天內發生36次交戰及578次襲擊，「敵方傷亡超過4個連」，而一個連通常由100至250名士兵組成。