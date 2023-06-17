美智庫專家：台灣是中國擴張「起點」　曝避免開戰唯一解

▲美國智庫印太專家直言，台灣是中國擴張的「起點」。（示意圖／路透）

文／中央社

美國智庫印太專家帕斯卡爾今天表示，台灣是中國擴張的「起點」，北京欲伸手第二島鏈插旗太平洋，勢必先設法控制台灣；口說無憑的承諾均是空談，唯有讓中國認知發動戰爭的巨額代價，才是可能避戰的方式。

美國智庫「保衛民主基金會」資深印太研究員帕斯卡爾（Cleo Paskal）今天訪台，今天傍晚與日前隨基金會訪台的研究部門副主席薛哲（Jonathan Schanzer），共同接受中央社專訪。

對於中國近年威脅台海、突破第一島鏈等軍演行動，帕斯卡爾指出，對中國而言，台灣並非擴張的終點，而是「起點」；北京試圖拓展勢力至太平洋，就必須先某種程度控制住台灣，美國許多太平洋盟友已注意到此警訊，況且像關島是美國領土，美方會顧及其公民的生命安全。

她以台灣友邦帛琉為例，美國逐步計畫在帛琉建立戰術機動超視距雷達，用以監控中國或其軍事勢力的舉措，正是美方的反制戰略之一；北京若對台動武，下一波攻勢勢必影響帛琉等國，「所以這些太平洋島國人民的生命安全，是和台灣人牽連在一起的」。

針對「四方安全對話」（Quad）與日本廣島七大工業國集團（G7）峰會均呼籲印太地區和平穩定，帕斯卡爾指出，就台灣地理位置來說，她希望四方安全對話等會議，可在台灣的邦交國舉辦，藉此讓台灣有意義地參與並在其中扮演角色以產生影響力，傳遞「台灣確實能和理念相近國家合作」的訊息。

至於國際地緣政治角力對2024台灣大選後新政府的可能挑戰，以及如何與對岸交流，帕斯卡爾認為，不論哪個政黨取得勝利，中國仍將持續對台施壓，威脅並不因此消失；外界應正視中國想要什麼、中國做過什麼，儘管有些人士認為與北京對話就能避戰，但決策權可能不在台灣，中國恐仍將一意孤行。

她指出，沒有人希望爆發戰爭，但口說無憑的承諾都是空談，唯有做足準備，讓中國認知到發動戰爭將付出巨額代價，才是可能避戰的方式。

俄烏戰爭讓各國反思及關注台海議題，薛哲認為，這是讓台灣人思考未來該何去何從的契機，全球民主社會近年認為，俄羅斯、伊朗、中國是3大具入侵企圖的國家，台灣身處全球視野藍圖中的一員，面臨的危機只會越來越近，必須做對的選擇。