　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美智庫專家：台灣是中國擴張「起點」　曝避免開戰唯一解

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

▲美國智庫印太專家直言，台灣是中國擴張的「起點」。（示意圖／路透）

文／中央社

美國智庫印太專家帕斯卡爾今天表示，台灣是中國擴張的「起點」，北京欲伸手第二島鏈插旗太平洋，勢必先設法控制台灣；口說無憑的承諾均是空談，唯有讓中國認知發動戰爭的巨額代價，才是可能避戰的方式。

美國智庫「保衛民主基金會」資深印太研究員帕斯卡爾（Cleo Paskal）今天訪台，今天傍晚與日前隨基金會訪台的研究部門副主席薛哲（Jonathan Schanzer），共同接受中央社專訪。

對於中國近年威脅台海、突破第一島鏈等軍演行動，帕斯卡爾指出，對中國而言，台灣並非擴張的終點，而是「起點」；北京試圖拓展勢力至太平洋，就必須先某種程度控制住台灣，美國許多太平洋盟友已注意到此警訊，況且像關島是美國領土，美方會顧及其公民的生命安全。

她以台灣友邦帛琉為例，美國逐步計畫在帛琉建立戰術機動超視距雷達，用以監控中國或其軍事勢力的舉措，正是美方的反制戰略之一；北京若對台動武，下一波攻勢勢必影響帛琉等國，「所以這些太平洋島國人民的生命安全，是和台灣人牽連在一起的」。

針對「四方安全對話」（Quad）與日本廣島七大工業國集團（G7）峰會均呼籲印太地區和平穩定，帕斯卡爾指出，就台灣地理位置來說，她希望四方安全對話等會議，可在台灣的邦交國舉辦，藉此讓台灣有意義地參與並在其中扮演角色以產生影響力，傳遞「台灣確實能和理念相近國家合作」的訊息。

至於國際地緣政治角力對2024台灣大選後新政府的可能挑戰，以及如何與對岸交流，帕斯卡爾認為，不論哪個政黨取得勝利，中國仍將持續對台施壓，威脅並不因此消失；外界應正視中國想要什麼、中國做過什麼，儘管有些人士認為與北京對話就能避戰，但決策權可能不在台灣，中國恐仍將一意孤行。

她指出，沒有人希望爆發戰爭，但口說無憑的承諾都是空談，唯有做足準備，讓中國認知到發動戰爭將付出巨額代價，才是可能避戰的方式。

俄烏戰爭讓各國反思及關注台海議題，薛哲認為，這是讓台灣人思考未來該何去何從的契機，全球民主社會近年認為，俄羅斯、伊朗、中國是3大具入侵企圖的國家，台灣身處全球視野藍圖中的一員，面臨的危機只會越來越近，必須做對的選擇。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
為何大缺工「還有人待業？」　網揭1關鍵
直擊／股民超熱血！　冒雨領紀念品
快訊／新北市宣布：全國幼童可至新北「免費驗巴比妥」
錄取11新人「只1人報到」！　原因傻眼
快訊／00713大刪「21檔成分股」！
快訊／今年股利掛蛋！　董事長向87萬股東道歉了
離婚姊弟戀「雙雙墜樓亡」！　鄰居：有聽到爭吵聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

唐鳳訪英「傳會晤英國安全大臣」！　路透：打破傳統外交政策

美日菲首度召開國安會議　強調「維持台海和平」重要性

整片城市全毀　最新空拍照曝光！烏克蘭反攻收復國土

普丁證實首批戰術核武「已抵白俄」　警告西方還爆粗口：去他X的

1971五角大廈文件吹哨者艾茲柏格癌逝　享耆壽92歲

日本參院通過「LGBT理解法案」　 不分性取向給予尊重

美智庫專家：台灣是中國擴張「起點」　曝避免開戰唯一解

布林肯即將訪中　首重增強雙方溝通以避免誤判

美股漲多拉回週線收紅　台積電ADR跌0.58%

21歲青年「3.13秒」破解魔術方塊！打破世界紀錄　手速轟動全場

狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

板橋手搖飲店傳氣爆！　現場一片狼藉4人送醫

陳柏惟被女志工指控性騷擾　道歉：沒資格成民代候選人

小六童偷錢買零食請麻吉吃　街頭流浪9小時！暖警助返家

5億生持黑令旗 酆都大帝乩身喊話 ｜20230616ET午間新聞

可以代班了！貓皇站超挺　朋友笑喊：你家養狐獴？

唐鳳訪英「傳會晤英國安全大臣」！　路透：打破傳統外交政策

美日菲首度召開國安會議　強調「維持台海和平」重要性

整片城市全毀　最新空拍照曝光！烏克蘭反攻收復國土

普丁證實首批戰術核武「已抵白俄」　警告西方還爆粗口：去他X的

1971五角大廈文件吹哨者艾茲柏格癌逝　享耆壽92歲

日本參院通過「LGBT理解法案」　 不分性取向給予尊重

美智庫專家：台灣是中國擴張「起點」　曝避免開戰唯一解

布林肯即將訪中　首重增強雙方溝通以避免誤判

美股漲多拉回週線收紅　台積電ADR跌0.58%

21歲青年「3.13秒」破解魔術方塊！打破世界紀錄　手速轟動全場

社區治安研習觀摩活動　黃偉哲：與社區攜手打造安全宜居城市

終於解渴了 ！「2水庫」大進補到100%　南化、牡丹蓄水量重回5成

國內驚爆6本土+48境外登革熱　屏衛生局籲：雨後巡、倒、清、刷

裸男偷航空城徵收區變壓器　被逮竟辯「來撿東西」...身上還有毒品

疑妻外遇2男「懸賞1.5萬換地址」　醋夫下場慘了

公墓亂倒廢棄家具　警員深夜「躲墓碑」衝出抓人...2男嚇傻

免費拍！3米SNOOPY、胡士托躺著吹海風　「史努比快閃店」插旗高雄

限時2天！　身分證「3碼中1碼」爽喝手搖飲買1送1

毒品更生人跨域合作不漏接　感謝東森集團給助力

43歲崔子要結婚了　7月辦婚禮「圈外女友以美貌聞名」

國際熱門新聞

男子耳道遭11隻蟑螂入侵　醫揭床上壞習慣

17歲女開車睡著　車上4家人一起墜崖死亡

28歲女假冒17歲高中生　上學1年才發現原因曝光

他3.13秒解魔術方塊　破世界紀錄

台灣男性「陰莖平均12.6cm」低於全球

20歲妹飯店內工作！遭外籍客拉進房性侵

哈利、梅根Spotify腰斬　節目解約

人夫自曝「婚姻幸福秘訣」：定期偷吃

遊日注意！　他戴「金項鍊」竟被當罪犯看待

太渣！她婚前才知未婚夫真面目崩潰分手

巨鳥撞進駕駛艙「鳥屍半掛」飛行員滿臉血

她結婚沒邀同學　還求贊助蜜月費用近萬元

巨蛇被吊扇瘋狂巴頭　女只拍不救下秒慘了

遭閃電劈中「穿對鞋子」救回一命

更多熱門

相關新聞

加拿大離奇滅門案　一家四口陳屍家中

加拿大離奇滅門案　一家四口陳屍家中

加拿大卑詩省魯珀特王子港（Prince Rupert）發生一家四口陳屍家中的滅門血案，當地警方13日發現4人遺體，包括一對男女與2名男童，加拿大皇家騎警已展開謀殺調查。女子前陣子才發布的海外旅遊全家福照片，臉上帶著燦爛笑容，但卻突然傳出死訊，震驚當地社區。

女隆胸手術心跳驟停　醫阻止報警放置5小時

女隆胸手術心跳驟停　醫阻止報警放置5小時

德州龍捲風襲小鎮釀3死　200屋被夷為平地

德州龍捲風襲小鎮釀3死　200屋被夷為平地

美洩密21歲國民兵遭起訴　面臨60年刑期

美洩密21歲國民兵遭起訴　面臨60年刑期

美議員：台海衝突恐早於2027年

美議員：台海衝突恐早於2027年

關鍵字：

大陸要聞北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

許傑輝「戳胸部」來真的！

「在不瘋狂」前團員唐婷婷宣布離婚！

快訊／汐止離婚夫妻詭墜樓　2人骨折慘死

男子耳道遭11隻蟑螂入侵　醫揭床上壞習慣

邰智源背鍋12年！許傑輝閃辭是因被檢舉性騷

《人選之人》黃健瑋被指控「趁機性交」！本人首發聲：絕無違法之情事

管理費月收77萬「社區快破產」　住戶慌到求救

男蹲坐賣場廁所「頭垂地」死亡

曾是小童星！他與癌父之約錄取醫學系

3線索浮現！《人選之人》男演員被控「趁機性交」

對面在裝修！室外機「安裝1幕」感動他

劉亮佐演到一半突接「炸彈通知」緊急撤離

三重不倫！廣末涼子偷吃案驚爆「老公也外遇」

賴琳恩爆男星拍戲「又摸又親」！　導演制止還繼續：他感覺來了

更多

最夯影音

更多
狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼

狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼
駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面