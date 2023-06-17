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21歲青年「3.13秒」破解魔術方塊！打破世界紀錄　手速轟動全場

記者趙蔡州／綜合報導

魔術方塊被視為世界三大智力遊戲之一，是不少人休閒打發時間的好玩具，但要把方塊6個面轉回同樣顏色，其實並不容易。美國有一位21歲韓裔青年近日參加魔術方塊競賽，只花費3.134秒就把方塊6面還原，刷新了金氏世界紀錄，「神級手速」也讓現場其他人驚呼連連。

綜合媒體報導，美國籍21歲韓裔青年麥克斯（Max Park）自幼患有嚴重自閉症，麥克斯的父母為了幫助他健康成長不斷四處求醫，直到某次發現他對於魔術方塊時十分感興趣也有天賦，且魔術方塊也能鍛鍊運動神經，甚至可以加強他的社交能力，讓麥克斯父母決定努力培養他這一領域的能力。

▲▼韓裔少年3.13秒復原三階魔方 打破金氏世界紀錄。（圖／翻攝自推特）

▲麥克斯以「3.13秒成績」還原3X3魔術方塊，刷新金氏世界紀錄。（圖／翻攝自推特）

麥克斯後來的發展情況顯示，他在魔術方塊領域上確實很有天賦，憑著出色的實力打進各大魔術方塊競速賽事，很快地擁有了不小的名氣，也因此交到了許多朋友，21歲時已經成為世界知名的魔術方塊玩家，他6月11日在美國加州參加的一場競速賽事中，更直接刷新了金氏世界紀錄。

比賽畫面可以看見，麥克斯在正式計秒前，拿起魔術方塊並仔細觀察每一面、每一塊顏色，接著他把方塊放下並等待計時開始，而計時開始後他立刻快速轉動方塊，最終只用了3.134秒就把方塊6面還原，讓計時人員看了目瞪口呆，現場也瞬間響起掌聲與歡呼聲，為麥克斯刷新世界紀錄感到開心。（上一個紀錄保持人來自中國的杜宇生，在2018年以3.47秒把方塊6面還原）。

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