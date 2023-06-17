今天開訂！　速食店不限量「免費送堡」只有5天

▲漢堡王6月限定華堡日來了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

今天就訂起來！人氣速食店「漢堡王」6月限定「華堡日」登場了，即日起連5天只要預訂指定套餐並輸入優惠碼，再選定6月21日取餐，就可多吃原味小華堡1顆，且21日當天憑粉專貼文或LINE推播於門市也同享優惠，加碼送奇多家常起司玉米棒1包，小確幸肯定要怒吃一波。

漢堡王「6月華堡日」來了，即日起至6月21日限時4天只要於官網下單指定華堡系列套餐，並輸入優惠碼「LOVEBK」，再選定6月21日當日取餐，就可多吃人氣原味小華堡1顆，隨餐送不限量，且6月21日當天於門市憑粉專貼文、LINE推播也同享優惠，再加碼送奇多家常起司玉米棒1包，送完為止，提醒部分門市不參與此活動。

▲頂呱呱祭出秀學生證買指定套餐送地瓜薯條1份。

另，頂呱呱至6月18日也於門市祭出學生限定優惠，只要購買「畢業狂歡桶」或「犒賞獨享餐」並秀出學生證，就可以免費多吃1份地瓜薯條；「畢業狂歡桶」內含原味雞腿3支、原味炸雞3塊、呱呱包2顆、地瓜薯條1份、可口可樂1.25L（1瓶），而「犒賞獨享餐」則吃得到原味雞腿2支、辣味炸雞2塊及中杯可口可樂1杯，提醒劍潭店、桃園機場店不參與此活動。