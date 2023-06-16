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基輔遇襲爆炸！烏克蘭多地空襲警報大響　俄發射多枚巡弋飛彈

▲▼ 烏克蘭基輔6月1日遭俄軍飛彈攻擊。（圖／路透）

▲圖為基輔6月1日遭俄軍飛彈攻擊。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭首都基輔與境內大多數地區16日再度響起空襲警報，基輔傳出爆炸聲，防空系統已啟動。此前，烏克蘭空軍曾說，俄軍從黑海發射多枚口徑（Kalibr）巡弋飛彈，往北朝基輔的方向前進。

綜合BBC、衛報等報導，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在社群平台Telegram說明，基輔市內波多利斯基區（Podilskyi district）發生爆炸。

在俄軍發射飛彈、出動無人機侵襲烏克蘭之際，非洲領導人代表團正在訪問基輔，南非、埃及、塞內加爾等7個非洲國家代表團將於16日與烏克蘭總統澤倫斯基會面，針對和平協議進行討論，並於17日訪問俄羅斯莫斯科。

▼南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）與烏克蘭檢察總長柯斯汀（Andriy Kostin）16日來到基輔郊外的布查鎮。（圖／路透）

▲▼非洲領導人代表團16日訪問烏克蘭。（圖／路透）

▼埃及總理馬德布利（Mustafa Madbouly）。（圖／路透）

▲▼非洲領導人代表團16日訪問烏克蘭。（圖／路透）

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