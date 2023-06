10歲童母姊面前被鱷魚拖下水　村民搜尋1小時「撈出吃一半身體」

▲男童被鱷魚殺死。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

印度奧里薩邦一名10歲男童與家人到村莊河裡洗澡時,突然遭到一條鱷魚攻擊,在母親面前被拖入河中消失,在經過1小時四處搜索後被當地民眾發現,從河中搜出啃到一半的碎屍。

事件14日發生在奧里薩邦肯德拉帕拉縣(Kendrapara) Nimapur村,10歲男童阿查里亞(Ashutosh Acharya)與母親、姊姊到河中洗澡時,突然遭到鱷魚攻擊。姊姊表示,「我們當時正在洗澡,鱷魚突然從水裡冒出來,把我弟弟拖下水,他哭著求救,但我們沒辦法救他」。

ମା' ଆଗରେ ଛୁଆକୁ ଟାଣିନେଲା କୁମ୍ଭୀର|Crocodile dragged 10 year old boy in-front of mother in Pattamundai #CrocodileNews #boy #mother #Pattamundai #Kendrapara #river #forestdepartment pic.twitter.com/9DZlUgRK7K