這顆「天價雞蛋」逾台幣4萬元　罕見完美圓形！機率僅10億分之1

▲一名澳洲人買到完美圓球體的雞蛋。(圖/翻攝自IG/jacquifelgate,下同)

記者張寧倢/綜合外電報導

澳洲一名維多利亞州居民在超市買了一盒雞蛋,打開後卻發現其中一顆蛋形狀特別,是個完美的圓球體,並非上尖下鈍的橢圓蛋型。買主上網搜尋後發現,母雞生下這種圓形雞蛋的機率只有罕見的十億分之一,上一個被發現的圓形蛋轉手價高達1400美元(約新台幣4. 3萬元)。

One from the Rumour File...



We're told this round egg is one in a billion! pic.twitter.com/2m0KqEiBJe