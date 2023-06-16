福島廢水將排入海　南韓：核汙染水處理設備「10年來故障8次」

▲日本政府目標將在今年夏季排放福島核電廠廢水入海。（圖／達志影像）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本政府與東京電力公司計畫今夏將福島第一核電廠的「多核種去除設備」（ALPS）處理水排放入海，國際原子能總署（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）7月將赴日說明評估報告。南韓政府16日報告稱，福島核一廠ALPS系統過去10年內發生過8次設備故障事件。

根據韓聯社報導，南韓政府自15日起針對日本福島第一核電廠處理水排放問題舉行每日記者會，南韓國務調整室第一次長朴購然在16日記者會上表示，「南韓政府考察團在上月進行實地考察過程中，取得了ALPS主要故障事件目錄的資料。」ALPS是將福島核電廠事故後持續產生的含放射性物質汙染水，進行淨化處理的核心設施。

▲南韓考察團取得的資料稱，過去10年內福島第一核電廠共有8次ALPS系統故障事件。（圖／路透）

朴購然指出，從2013至2022年為止，包含設備腐蝕、前置處理設備過濾器問題、排氣過濾器問題等，一共發生了8次多核種去除設備（ALPS）故障。從事故類型和時間來看，2013至2014年發生了2起設備腐蝕導致的事故，2014至2021年發生了5起過濾器相關事故，2022年的定期檢查中發現另1起故障問題。

記者會上也提到，南韓原子能安全技術院（KINS）研究小組正在詳細分析考察團獲取的故障事件資料，「將就追加取得的定期檢查項目、設備維持管理計畫等資料，討論ALPS是否可能長期運作。」

南韓在野黨批評，政府為核電廠廢水排放問題舉行每日記者會「是在為日本政府代言」。對此，朴購然回應，記者會是為了以真相和科學為基礎進行說明，若過分曲解或貶低宗旨有可能會打擊密切觀察情況的人員士氣，甚至可能是一種侮辱，「政府將如同迄今為止一樣，對排放計畫進行切實的安全性研究，並持續要求日本政府以負責態度處理汙染水。」

▲南韓環保人士曾在日本駐韓大使館附近抗議，要求日本政府撤回排放福島核電廠廢水的決定。（圖／達志影像／美聯社）

處理水排放議題延燒，南韓海鹽商品也銷售大增，中央水產協會的購物網站每周最佳7種海鹽產品中，於16日已有4種售罄，當天前3熱門搜索關鍵字為「鹽、海鹽、海鹽20公斤」。另外，Emart自1至14日鹽銷售額比去年同期增加55.6%，海鹽增加118.5%。樂天超市鹽銷售額同期增加30%，網購平台SSG則暴增了6倍。

需求增加的同時，南韓食鹽價格相較去年也出現15.7%漲勢。南韓海洋水產部15日表示，食鹽價格上漲並非因為需求增加，而是因為近日下雨天數較多，每日產鹽量減少，生產業者會在梅雨季到來之前調整出貨量，雖然整體交易量增加7到8%，但目前業界尚未出現搶購、囤貨海鹽的現象。